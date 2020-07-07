快訊

非選第一題沒有答案？對109指考生物的一些建議

【今日精摘】全台中小學都要裝冷氣了 海陸意外後續調查

陸外交部：全力保護在美留學生合法權益

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共外交部發言人趙立堅。（香港文匯網）
中共外交部發言人趙立堅。（香港文匯網）

美政府稱只上網課的外國留學生不能留在美國，中共外交部回應「中方正密切關注美方政策有關動向，將全力保護中國在美留學生的合法權益」

中共外交部發言人趙立堅七日主持中共外交部例行記者會。有記者提問，美國政府更新了針對外國留學生的簽證政策，他們如果只參加美國大學的網絡課程，則不能留在美國。

趙立堅表示，中方正密切關注美方政策有關動向，將全力保護中國在美留學生的合法權益。

針對澳洲政府在當地時間7月7日更新對中國的旅行警吿稱，「澳洲公民到中國可能面臨被隨意拘押的風險」。

對此，趙立堅今天表示，「我還沒有看到有關報導。中國政府一貫依法保障在華外國公民的安全和合法權益。在華的外國人只要遵紀守法，就完全沒必要擔心。希望有關國家保持客觀公正的態度，謹言慎行，多做有利於中澳關係發展的事。」

留學生 外交部 中共

延伸閱讀

美留學生只上網路課程不准留美 業者表示毋須恐慌

留學生只上遠距課領不到美簽證 高中生留學意願受影響

外交部：台灣與索馬利蘭合作 無須中國說三道四

小池百合子連任東京都知事 外交部：誠摯祝賀

相關新聞

盧溝橋事變83周年 國民黨批中共扭曲也批蔡政府遺忘

今天是「盧溝橋事變」83周年，也是當年我國對日展開八年抗戰的起點。國民黨在臉書發文批評中共當局為了建立政權正當性，扭曲八...

加國記者出書揭統戰面具 稱中國非民主國家之友

加拿大資深記者文達峰新作中，揭露中國如何利用政商力量與媒體滲透加拿大。他強調，中共統治下的中國不會是民主國家的朋友，各國...

曾批習近平無恥 清大前教授許章潤「被嫖娼」被捕

知名法學家、北京清華大學法學院前教授許章潤，昨天上午傳出在北京昌平的家中被警察帶走，罪名為涉嫌「嫖娼」，具體所涉罪名不詳。許章潤近年曾數度發文針砭時政並重話批評中國國家主席習近平。

大陸加入聯合國「武器貿易條約」 暗批美國毀約、退群

新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍6日向聯合國秘書長古特雷斯交存中國關於「武器貿易條約」的加入書。張軍並呼籲各方嚴格管理...

中國加入「武器貿易條約」 暗諷美國單邊霸凌

中國6日正式加入「武器貿易條約」（ATT），中國常駐聯合國代表張軍向聯合國交存加入書，他還暗諷美國大行單邊霸淩，為全球戰...

陸批台索交往是病急亂投醫 外交部：昧於事實

台灣與索馬利蘭日前宣布互設代表處，外交部官網已正式介紹「索馬利蘭共和國」。索馬利亞總統對此抗議台灣侵犯該國主權與領土完整...

陸印高層通電話 邊境緊張降溫

大陸國務委員兼外長王毅五日晚間與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話，雙方就緩和兩國邊境事態達成積極共識...

許章潤：從十大傑出青年法學家到中共「眼中釘」

許章潤1962年10月出生於安徽省廬江縣，是西南政法學院學士，中國政法大學碩士和墨爾本大學法學院博士。

關係惡化 陸外交部提醒陸民眾謹慎前往加拿大

據大陸外交部領事司官方微信公號「領事直通車」6日消息指出，近期，加拿大頻繁發生執法部門暴力執法問題，並引發多起遊行示威活...

王毅與印度國安顧問通話 就緩和邊境事態達成共識

中印邊界問題中方特別代表、中共外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾通電話。雙方就邊境問題達成共識，雙方應把...

被控煽惑等罪 周庭認罪、黃之鋒否認控罪

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及幹事林朗彥，涉嫌去年6月21日號召群眾包圍香港警察總部，被控煽惑、組織及參與未經批准集...

許章潤因「嫖娼」被捕 友人：北京毫無下限的誣陷

可靠消息人士向德國之聲透露，過去幾年因發表數篇抨擊中國政府文章而廣受各界關注的清華大學教授許章潤周一 (7月6日) 上午被十多名警方從北京的別墅逮補。

熱門新聞

港版國安法要求提供用戶資訊 臉書、Google暫不配合

港版國安法細則 要求台灣政治組織配合

港版國安法細則：可要求台灣政治性組織提供涉港資料

港版國安法實施細則明生效 警可在特殊情況無手令蒐證

中英關係緊張！彭博：中國不排除阻止香港公民移民英國

華郵：中國視國安法為治台藍圖 往武力犯台邁進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。