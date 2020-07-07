陸外交部：全力保護在美留學生合法權益

美政府稱只上網課的外國留學生不能留在美國，中共外交部回應「中方正密切關注美方政策有關動向，將全力保護中國在美留學生的合法權益」

中共外交部發言人趙立堅七日主持中共外交部例行記者會。有記者提問，美國政府更新了針對外國留學生的簽證政策，他們如果只參加美國大學的網絡課程，則不能留在美國。

趙立堅表示，中方正密切關注美方政策有關動向，將全力保護中國在美留學生的合法權益。

針對澳洲政府在當地時間7月7日更新對中國的旅行警吿稱，「澳洲公民到中國可能面臨被隨意拘押的風險」。

對此，趙立堅今天表示，「我還沒有看到有關報導。中國政府一貫依法保障在華外國公民的安全和合法權益。在華的外國人只要遵紀守法，就完全沒必要擔心。希望有關國家保持客觀公正的態度，謹言慎行，多做有利於中澳關係發展的事。」