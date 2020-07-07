香港國安法生效 李正皓：合理懷疑有人「衝康」習近平
香港國安法第43條實施細則今天正式生效，名嘴李正皓表示，「我合理懷疑共產黨內部有人在『衝康』習近平」，這部《香港國安法》表面加強了中共中央對香港的控制，實際上結果是讓習近平變成世界的笑柄、中國千古第一糗。
李正皓表示，國安法38條把全世界都納入管轄範圍已經很可笑了，最新的施行細則竟然將全世界的組織或個人都列入裁罰範圍，而且具體刑期罰則都出來了，「簡直是人類史上最荒唐、可笑的一部法律」。
李正皓表示，根據這條施行細則，香港警務處有權發書面通知給中華民國總統蔡英文，規定蔡英文要在期限內將銅鑼灣書店店長林榮基的相關在台活動資料按指定方式向警務處處長提交。若蔡英文不提供資料，則判罰款10萬港元及監禁六個月；而若提供虛假、不正確或不完整的資料，則可被判罰款10萬港元及監禁兩年。
上述案例將蔡英文換成川普、梅克爾、安倍晉三亦同，只要有人不遵守，通通罰款加上監禁。李正皓表示，這部法律有可行性嗎？立一部沒有可行性的法律除了讓大家笑，還能幹嘛？
「我已經可以預言，這部《香港國安法》會在人類歷史上成為一個大笑話，習近平一輩子心心念念的歷史留名透過這部《香港國安法》已經達成，只是留的是笑名。」
李正皓表示，五百年、一千年後，全世界的法學家、歷史學家、政治學家，沒人會忘記中國曾經出了一個把阿Q精神發揮到極致的皇帝叫習近平，曾經立了一部法律妄想把全世界都納入管轄。他相信加強對香港的箝制是習近平的意志，但這部《香港國安法》修訂成今天如此荒唐可笑，共產黨內部一定有人在「衝康」習近平、讓他成為千古第一糗，只是習近平自今尚不自知。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言