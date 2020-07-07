曾批習近平無恥 清大前教授許章潤「被嫖娼」被捕

知名法學家、北京清華大學法學院前教授許章潤，昨天上午傳出在北京昌平的家中被警察帶走，罪名為涉嫌「嫖娼」，具體所涉罪名不詳。許章潤近年曾數度發文針砭時政並重話批評中國國家主席習近平。

據明報報導，警察昨日上午10點分乘多輛警車，先行將許家包圍，隨後約20名警察闖入許家抓人，當時僅有許章潤和保母在場。其中，除了北京本地警力，也包括來自四川成都公安局青羊分局的警察。

據德國之聲報導，許章潤的友人透露，許妻事後接到四川警方來電，指許章潤是因為「在四川成都嫖娼」被捕，該友人批評中國官方這種作法是「毫無下限的誣陷」。

報導指，許章潤6月30日便被中國當局軟禁在家，在當周末被解禁。此後，多名朋友曾在7月4日與許章潤吃了一餐，不料昨天就被逮捕。

該友人表示，香港城市大學出版社原計畫今年上半年出版許章潤過去三年內發表過的十篇文章集結成的書《戊戌六章》。然而，許章潤接獲中國當局和出版社社長的警告後，計畫便告取消，之後由紐約一家出版社於6月底出版，他認為這是導致許章潤被捕的重要原因。

許章潤現年57歲，自2000年起一直在清華大學法學院任教，他常年就中國社會存在的各種議題公開發言。2018年7月，許章潤發表題為「我們當下的恐懼」文章，批評習近平取消國家主席任期制，讓中國向毛澤東時代倒退。有分析認為許章潤發表文章當時已患肝癌數年，可能覺得不需要再浪費時間，故加強了對當局的抨擊。2019年3月，許章潤遭清華大學停職、停課。

今年新冠疫情爆發，許章潤又撰文「憤怒的人民不再恐懼」，認為「壟斷一切、定於一尊的組織性失序」，以及只對上負責的「制度性無能」，並稱是「保江山」的一己之私而置億萬國民於水火的「道德性敗壞」；該篇文章還批習近平「無恥之尤」。