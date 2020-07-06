許章潤：從十大傑出青年法學家到中共「眼中釘」

許章潤1962年10月出生於安徽省廬江縣，是西南政法學院學士，中國政法大學碩士和墨爾本大學法學院博士。

2000年在墨爾本大學獲得法哲學-法律史博士學位後，許章潤返回中國，先後在清華大學法學院獲聘擔任副教授、教授、博士導師，並兼任清華大學法治與人權研究中心主任、《清華法學》主編等。他同時為中國管理科學研究院院士，也在多所中國大陸高等院校擔任客座教授或兼職教授，在多個法學協會、研究會中擔任理事等職務。

2002年，許章潤獲得清華大學的最高學術獎「學術新人獎」，2003年出版其在法理學領域的第一本論著──《說法·活法·立法》，2005年1月被官方機構中國法學會評選為「全國十大傑出青年法學家」之一。

2005年、2006年，許章潤先後在倡導廢止外來務工人員暫住證制度、實現公民教育權平等問題上發聲。

2013開始，許章潤先後出版散文集兼短論集《坐待天明》，論述現代中國政道與治道的《漢語法學論綱》，並發表《重申共和國這一偉大理念》、《重思中國立國之基》、《保衛「改革開放」》、《盛世危言 中國在臨界點上》等一系列的演講和文章，批判中國當下的政治和社會運行模式。他也作為獨立智庫天澤經濟研究所特約研究員發表文章。

《我們當下的恐懼與期待》

2017年，許章潤等學者就北京市驅趕外來居民提出合憲性審查。2018年7月，他在互聯網上發表《我們當下的恐懼與期待》一文，系統性地批評中國現行政治與社會方向以及領導人的倒退趨勢。該文引起巨大反響，堪稱其影響力最大的文章。

文章寫道，「近年來的立國之道」，突破了全體公民和平共處最低限度的社會政治共識，即四個底線，「倒行逆施」。這四個底線包括維持基本治安，明確國家願景；有限尊重私有產權，容忍國民財富追求；有限容忍市民生活自由；實行政治任期制。許章潤在闡述最後一個底線中指出，「而最為世詬病並令人膽戰心驚的，便是修憲取消政治任期制，等於一筆勾銷了三十多年的改革開放，一巴掌直要把中國打回那個令人恐懼的毛時代，伴隨著甚囂塵上而又可笑之至的領袖個人崇拜，這才引發出下列全面恐慌。」

文章繼而總結了民眾8點擔憂與恐慌，其中包括產權恐慌；政治掛帥；又搞階級鬥爭；再度關門鎖國，與以美國為代表的西方世界鬧僵，卻與朝鮮這類惡政打得火熱；對外援助過量，導致國民勒緊褲腰帶；知識分子政策左轉與施行思想改造；陷入重度軍備競賽與爆發戰爭，包括新冷戰；改革開放終止與極權政治全面回歸。

文章還提出8項期待，其中兩項為「恢復國家主席任期制」和「平反六四」。

許章潤最後表示，「話說完了，生死由命，而興亡在天矣。」

憤怒的人民與中國孤舟

2018年年底起，許章潤還先後撰寫紀念1978年「改革開放」的《低頭致意，天地無邊》、《自由主義的五場戰役》、《中國不是紅色帝國》等文章。2019年3月，清華大學暫停許章潤的一切教學職務和學術工作、禁止上課招生，並且啟動調查程序。該事件引起廣泛反響，數百名學者連署公開信聲援，敦促清華大學恢復其教職。

新冠疫情暴發後，今年2月初，許章潤在網上發表題為《憤怒的人民已不再恐懼》一文，嚴詞指出，新冠病毒在中國全國造成疫情是中國官場上下一起封口、瞞報、推諉責任又邀功請賞造成的。據英國《衛報》等媒體報道，該文發表後，許章潤春節從老家安徽探親返京後即被警方軟禁。

2020年5月21日，許章潤在網上發表《世界文明大洋上的中國孤舟--全球體系背景下新冠疫情的政治觀與文明論》一文。文章說，大疫之下，「就國朝情形而言，公權借此進一步強化，呈現出救災政治與治水社會的全副症狀。 但凡自上而下，級級發動，層層加碼，舉國同調，政治當頭，罔視法制，寧左勿右，壓抑民間，取消社會，以及鉗口噤聲、抓捕異議人士等等，悉數上演，仿佛無所不能，卻又捉襟見肘。」

文章最後指出：幾年來國家政治之逐漸全面倒返毛氏極權與國際體系中之日益政治孤立，造成了世界文明大洋上的中國孤舟這一危殆景象，有待於即刻撥亂反正，重歸「立憲民主、人民共和」這一近代中國的主流文明意識和政治意志，而後邁步前行，和平大轉型，最終實現「民族國家-文明立國」與「民主國家-自由立國」這一現代中國的理想善境。否則，昨日的罪惡及其苦難不僅並沒隨著歲月流逝而消逝，那個作惡的體制依舊，而且，但凡稍一松懈，便已滑落至「文革」前夕。

6月25日，許章潤再次在網上發表題為「踐踏斯文，必驅致一邪魅人間」的長文，狠批當局摧毀多個住宅老區與藝術區。文章寫道，「行文之際，強拆鏟車還在轟隆，瘟疫繼續蔓延，南國洪水滔滔。俯瞰寰球，國朝四面楚歌，內憂外困，棋已下成了死局矣。而官媒無恥選擇性失明，依舊歌功頌德，歌舞升平，不過奏響了一曲末世哀歌而已。再說一句，嬴政瘋狂，糟踐生計，踐踏斯文，必驅致一邪魅人間，吾人豈能等閒視之？」

本周一，許章潤被傳當天凌晨一點被十多名警方從他在北京的家中帶走。消息人士表示，許章潤的太太接到四川警方的來電，稱許章潤是因在「四川成都嫖娼」而被逮捕。這位消息人士說，中國當局的這種做法為「毫無下限的誣陷」，他估計許章潤被捕和紐約一家出版社兩周前出版許章潤過去三年發表的10篇文章合集有關。這些文章都直接對中共政權的合法性提出質疑。

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