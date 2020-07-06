關係惡化 陸外交部提醒陸民眾謹慎前往加拿大

中國全國人大常委會6月30日通過港區國安法，當晚深夜11時立即生效，北京駐港「國安公署」和香港「國安委員會」隨即成立。7月3日，第一起國安官司出現，一名24歲男子在1日遊行時，騎著插有「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，撞向攔查他的警員，被控「煽動他人分裂國家罪」。國安法已徹底改變香港政局，黃之鋒、羅冠聰等退出「香港眾志」，羅冠聰倉皇出逃，黃之鋒搬家不知去向；年過80歲的前政務司長陳方安生宣布退出政壇，仍被窮追猛打。香港不再是過去自由的香港，已變成大陸嚴管下的香港，所有異見人士都成為鎮壓對象。

2020-07-05 12:01