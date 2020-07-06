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關係惡化 陸外交部提醒陸民眾謹慎前往加拿大
據大陸外交部領事司官方微信公號「領事直通車」6日消息指出，近期，加拿大頻繁發生執法部門暴力執法問題，並引發多起遊行示威活動。大陸外交部和大陸駐加拿大大使館提醒大陸公民密切關注當地治安狀況，近期謹慎前往加拿大。
此外，據路透報導，加拿大與大陸的外交關係日益緊張。加拿大總理杜魯多3日表示，在大陸實施港版國安法後，加拿大將暫停與香港的引渡條約，並可能採取措施增加移民。杜魯多還說，敏感商品出口香港將與出口至大陸同等對待，加拿大將立即禁止向香港出口敏感軍事物品。
大陸駐加拿大大使館發言人回應，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促加方立即糾正錯誤作法，停止以任何方式干涉中國內政，以免進一步損害中加關係」。
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