王毅與印度國安顧問通話 就緩和邊境事態達成共識

中印邊界問題中方特別代表、中共外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾通電話。雙方就邊境問題達成共識，雙方應把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，避免分歧上升為爭端。

央視新聞報導，王毅表示，今年是中印建交70周年。中印關係歷經風雨考驗，取得今天的發展局面來之不易。中印邊界西段發生加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚，中方將繼續有力捍衛自身領土主權，維護邊境地區和平安寧。王毅強調，實現發展振興是中印兩國第一要務，在這個大方向上中印有著長久的共同戰略利益。

王毅指出，雙方應始終堅持互不構成威脅、互為發展機遇的戰略判斷，高度重視當前兩國關係面臨的複雜局面，共同努力盡快加以克服和扭轉。希望印方同中方相向而行，正確引導輿情民意，維護和推進兩國正常交往合作，避免採取將爭議擴大化、複雜化的做法，共同維護中印關係大局。

雙方就緩和當前兩國邊界事態坦誠深入交換了意見，並達成積極共識。雙方同意遵循兩國領導人達成的重要共識，認為維護邊境地區和平與安寧對雙邊關係長遠發展至關重要，應把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，避免分歧上升為爭端。

雙方重申遵守兩國就邊界問題簽署的一系列協定協議，共同努力緩和邊境地區的局勢。雙方同意將通過特別代表會晤機制加強溝通，不間斷地舉行中印邊境事務磋商和協調工作機制會議，不斷完善和加強邊境地區信任措施建設，避免影響邊境地區和平與安寧的事件再次發生。

雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，盡快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。