許章潤因「嫖娼」被捕 友人：北京毫無下限的誣陷

可靠消息人士向德國之聲透露，過去幾年因發表數篇抨擊中國政府文章而廣受各界關注的清華大學教授許章潤周一 (7月6日) 上午被十多名警方從北京的別墅逮補。

許章潤的朋友告訴德國之聲，許章潤的鄰居表示，他們目睹10多輛車停在許章潤家門口，20多名警察進入他家不久後，許章潤便被帶走。

許璋潤的朋友也聯系上平常協助整理別墅的保姆，保姆也證實目睹許章潤被警方帶走。然而，該名朋友說保姆不斷説自己很害怕，所透露的消息也「前言不搭後語」，他懷疑保姆可能已被警告。

這名朋友向德國之聲表示：「不論保姆或鄰居所說的，可以確認的是許先生確實已被抓走。當局告訴他太太許章潤因為在四川成都嫖娼而被抓走，這純屬對許先生毫無下限的誣陷。」

事實上，許章潤自6月30日便被中國當局軟禁在家，直到上周末才解禁。多名朋友周六 (7月4日) 才剛與他吃了頓飯，沒想到他今天便被中國當局抓捕。

許章潤的朋友告訴德國之聲：「原本香港城市大學出版社今年上半年要出版許先生過去3年發表過的10篇文章，但後來在中國當局與香港城市大學出版社的社長都警告他後，這本書便沒出版。之後紐約一間出版社決定出版這本書，而書剛在兩周前問世。」

許章潤的朋友認為，這本書是他今天清晨被捕的重要原因。許章潤過去3年曾多次公開發表文章抨擊中國國家領導人習近平與中國共產黨。在今年初新冠疫情爆發後，他也曾多次在網路上發表文章嚴厲指責在習近平指導下的中國政治體制，在官僚主義的奴役下已崩壞。

他在文章中嚴詞指出，新冠病毒在中國全國造成疫情是中國官場上下一起封口丶瞞報丶推諉責任又邀功請賞造成的，「眼睜睜錯過防治窗口 」。許章潤在2018年7月發表題為「我們當下的恐懼」的文章後，2019年3月便被清華大學停職與停課。

上個月，推特上再次轉載一篇許章潤所撰寫題為「踐踏斯文，必驅致一邪魅人間」的長文，內容狠批當局摧毀多個住宅老區與藝術區，將這種作法評為「居屋不存，斯文蕩然，真所謂暴殄天物丶喪心病狂」，更批評政府企圖「壟斷思想，斫喪精神」。

【 本文章由德國之聲授權提供】