中共駐港部隊發布惡劣天氣演練影片 強調「實打實投」

港版國安法實施後，人民日報等陸媒，5日晚間在微博發布解放軍駐港部隊的實戰訓練影片，表示部隊在傾盆大雨的惡劣天氣中，進行多項連貫訓練。

據觀察者網報導，解放軍駐港部隊在訓練影片中採取「緊急拉動、隨機導調、實打實投」方式，重點檢驗機關和分隊應急響應、快速出動、動中通聯、武器使用等能力，影片形容，此次訓練令基地從嚴從難為訓練質量把關，有效錘煉基地官兵苦練的意志品質。

「連續兩枚，投！」指揮員一聲令下，參考人員迅速將手雷投至目的地區域，動作一氣呵成，隨著一聲巨響，落彈區頓時雨水四濺。

報導指出，槍法好不好，環數見分曉，實彈射擊考核場，大雨傾盆，雨水堵住了準星，官兵們一邊吹開覘孔中的雨水，一邊調整呼吸冷靜射擊。這場大雨，考驗了官兵們的心理素質，也充分檢驗了官兵們的實彈射擊水準。