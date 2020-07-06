美駐港總領事：對港限制措施仍在考慮中

港版國安法第38條訂明，不具有香港永久性居民身分的人士，即使在香港以外針對香港實施法例規定，亦屬犯罪。美國駐香港及澳門總領事史墨客表示，這反映北京的不安，至於立法後會否增加在港美國人或企業被檢控的風險，他表示，美方現時亦不清楚港版國安法會如何實施，因立法過程並無公眾討論，當局只是作簡單公布。

史墨客出席香港電台英文節目《Money Talk》時，被問到美方會否限制香港進行美元結算，他表示，任何措施都由白宮決定，而有關措施仍在考慮中，但他強調，中方有多大程度上將香港變成大陸，美方亦會作出相對回應。

至於港版國安法實施後，香港是否仍能保持國際金融中心地位，史墨客指，如果香港仍被給予空間，維持過去的特色，他有信心地位得以維持，相反如果高度自治繼續受損，香港將難以保持競爭力。

史墨客並表示，美國認為港版國安法的問題，並非在於是否應該實施，而是在於整個立法過程都由北京處理。他表示，1984年簽署的中英聯合聲明承諾給予香港高度自治，而香港有自己一套立法程序，美方認為任何法例，包括港版國安法都應該由香港自行立法。

被問到港版國安法立法後，是否代表一國兩制已結束，史墨客回應，美方非常關注香港的高度自治，而香港一直以來的成功，全因保持開放和具透明度，如果有任何事由外界強加，又或者破壞高度自治，都會對「一國兩制」的精神和實施帶來衝擊。