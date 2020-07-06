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羅冠聰英媒撰文：需遏制中共擴張 台灣或成下個目標
已離開香港的前香港眾志常委羅冠聰，在英國每日郵報撰文，表示至今仍不能公開露面，以便繼續在國際戰線上抗爭。他認為，需遏制中國政府的擴張主義，否則台灣可能會是下一個目標。
據香港電台報導，羅冠聰在文章說，自己不想離開香港，但港版國安法生效之後，認為自己將會成為北京領導人的目標，形容目前是香港的黑暗時期。
他又指中國公然撕毀1997年之前承諾的一國兩制，現時香港已經無人再對北京會履行承諾和尊重人權抱有任何幻想，所以上星期坐飛機離開香港。
他感謝英國為300萬港人提供避難所，又說需要看到全球尊重民主的國家作出聯合和有力的回應，以遏制中國政府的擴張主義，否則台灣可能會是下一個目標。
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