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暴雨逾月！長江逾千公里 超警戒水位

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
大陸暴雨已持續逾月，近兩千萬人受災。圖為重慶綦江區降暴雨，全區啟動防汛三級應急響應。（新華社）
大陸暴雨已持續逾月，近兩千萬人受災。圖為重慶綦江區降暴雨，全區啟動防汛三級應急響應。（新華社）

大陸南方暴雨已持續逾一個月，據大陸應急管理部表示，截至七月三日，今年以來洪澇災害先後造成貴州、四川等廿六省市區近二千萬人受災，一百二十一人死亡失蹤，直接經濟損失達人民幣四百一十六點四億元。

據央視新聞報導，大陸南方地區過去一個月來，官方發布暴雨預警的持續時間是二○一○年有預警紀錄以來同期最多，多地降雨量打破歷史紀錄。而大陸氣象局統計，六月，大陸全國氣象部門透過各種管道累計發布有關暴雨、雷電的預警訊息數量較過去三年同期增加百分之四十三左右。

大陸中央氣象台昨天指出，自五日開始，大陸南方強降雨再度來襲，並將持續三到四天左右，降雨帶將覆蓋江蘇、上海、浙江、安徽、江西等地。大陸中央氣象台當天上午更發布暴雨黃色預警，同時，將重大氣象災害暴雨四級應急響應調高為三級。

為應對暴雨，大陸中央氣象台已通報各地方政府單位立即進入三級應急響應狀態，包括上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、雲南及可能受影響的省級氣象局，將根據實際研判提升或調整相應應急響應級別。

據長江水利委員會消息，長江中下游幹流和兩湖出口控制站水位較歷史同期偏高零點八至二點三公尺，由於豪雨不斷，長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖進水量明顯增加，導致沿岸水位至今持續上漲，預估未來幾天，自湖北監利到江蘇江陰之間的長江，將全面超過警戒水位。

湖北省監利縣位在洞庭湖注入長江口的對岸，屬長江中游。江蘇省江陰市則介於南京與上海之間，屬長江下游，兩地之間的長江河段，長達約一千二百公里。

鑒於當前長江流域洪水防禦的嚴峻形勢，決定自七月四日十二時，將長江水旱災防禦級別從四級升至三級。

據大陸水利部門監測，過去一周中國大陸有十六個省區市一五八條河流發生超警以上洪水，卅二條河流發生超保證水位洪水，二條中小河流發生超歷史洪水，太湖、長江相繼發生二○二○年第一號洪水。

不過，大陸國家防總稱，當前中國大陸大江大河水情平穩，絕大部分河段水位在警戒以下。

暴雨 上海 氣象局

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