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習近平威權統治 與歷史潮流背道而馳

世界日報 / 社論
圖為中共中央總書記習近平。新華社
圖為中共中央總書記習近平。新華社

中國全國人大常委會6月30日通過港區國安法，當晚深夜11時立即生效，北京駐港「國安公署」和香港「國安委員會」隨即成立。7月3日，第一起國安官司出現，一名24歲男子在1日遊行時，騎著插有「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，撞向攔查他的警員，被控「煽動他人分裂國家罪」。國安法已徹底改變香港政局，黃之鋒、羅冠聰等退出「香港眾志」，羅冠聰倉皇出逃，黃之鋒搬家不知去向；年過80歲的前政務司長陳方安生宣布退出政壇，仍被窮追猛打。香港不再是過去自由的香港，已變成大陸嚴管下的香港，所有異見人士都成為鎮壓對象。

港區國安法通過和實施，最能反映北京「威權政府」本質。威權政府有兩大特點：一，黨和領導人至高無上，所有黨員幹部和人民全都須聽黨和領導人指揮，舉國上下都沒有個人意志，全都要學習領導人思想，相信黨和政府，所有異見人士必然受到壓制。二，北京的威權統治，依賴經濟繁榮作為吸引，換取人民不挑戰黨和領導人的權威。

從本質看行為，北京的威權統治必然鎮壓香港的抗爭運動。香港去年「反送中」運動，目的是爭取自由民主，對北京來說，民主自由就是反動，絕不能妥協，必予壓制；更何況，香港和台灣年輕人反對北京干預的抗爭意識可能傳進大陸，威脅中共政權，因此鎮壓是必然的。

北京不顧西方自由世界反對，快速通過和落實國安法，後續問題是：北京的強硬能維持多久，威權統治能長久維持下去嗎？

一，2015年去世的新加坡資政李光耀，是亞洲威權政府的大宗師，他所建立的「威權資本主義」(authoritarian capitalism)，正是「中國模式」的藍本。1970年代末和1980年代，鄧小平進行政經改革，曾受到李光耀巨大影響。新加坡模式被譽為統治21世紀的「亞洲模式」。李光耀建立的威權政府，也有上述兩大特色，一，他建立的人民行動黨，控制新加坡半世紀，一直壓制異見分子，並反對多元民主；二，創造經濟奇蹟，1960年新加坡國民平均所得只有500美元，到李光耀去世前，增至5.5萬美元。

習近平的威權統治比鄧小平更進一步，也更獨裁。他2012年上台後逐漸將黨政軍大權集中一身，2018年初更廢除國家主席任期制，準備長期掌權；他又將「習近平思想」寫入黨章，將自己變成「黨核心」，全黨全國由他一人領導。

在香港問題上，習政府2014年發表「一國兩制白皮書」，正式宣稱「全面管治」香港；同年8月，由人大常委會通過取消特首普選，港人發起「占中」運動，爭取普選，但北京寸步不讓。2019年反送中運動爆發，北京的壓制政策沒有改變，在半年中逮捕了9000人。北京未能通過「送中條例」，於是改推出港區國安法，鎮壓異己的政策一直沒有改變。

西方國家3月中旬爆發疫情，特別是美國疫情由3月持續至今；美國忙於疫情和挽救經濟，川普又對北京購買美國農產品有所求，北京因此判定，此時正是對香港出重手打擊的良機。

二，李光耀去世至今五年，新加坡政局發展和威權模式是否生變，正是北京及莫斯科關注所在。7月10日，新加坡將舉行大選，一院制的國會共有93個議席，贏得過半數的政黨可組織政府，預料控制大局的人民行動黨不會受到重大挑戰。

但這次大選共有11個政黨192人參選，反映自李光耀去世以來，新加坡社會逐漸趨向多元開放，已經開闢出政治新天地。如果多元開放的討論持續下去，李光耀一手建造的威權模式，不難在10年或20年內出現顛覆性變化。從歷史大潮流看，威權主義只是過渡性，不可能成為與民主制度長久抗衡的制度。

借鏡新加坡模式的「中國模式」，也可能走上同樣的道路。經濟出現奇蹟後，GDP大增導致人民生活比以前富裕，但物質生活得到基本滿足後，人們必然追求精神價值，這是新加坡人追求多元開放社會的基本原因。當今社會互聯網發達，民主自由的資訊極易取得，人民可以出國留學和旅遊，中產階層對精神價值的覺醒是必然的發展。

習上台前，北京推行鄧小平的集體決策領導制，以共識治國，最高領導人還有任期限制，這兩大因素是權威不致動搖的重要原因。但鄧小平這兩項重要設計都已被廢，威權能否維持下去，將是個大問題。

北京 香港 國安法

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