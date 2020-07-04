小明能否返台？陸配團體：政治問題別讓小孩背

無我國國籍的陸配子女（小明）至今無法返台，衛福部長陳時中今日脫口，小明返台牽涉到兩岸關係。對此，中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明今日表示，政府不應把人民當成政治的籌碼與工具，小孩子很無辜，他們都還未成年，如果是政治問題，盼政府高抬貴手，不要讓政治問題讓未成年小孩去背。

小明至今無法返台，政府以往都以疫情為由拒讓他們返台，今日陳時中表示，當然希望小明回台能夠有比較快速的解決方案，不過「很多的事情，還是牽涉到兩岸的關係」，因此需要更縝密地去研究相關情形。而陸委會曾表示，有提出讓小明返台的方案，據了解陸委會在這個禮拜提出分批分次讓小明返台，不過方案仍舊未能通過。

對於陳時中今日表示，小明返台牽涉到兩岸關係，鍾錦明表示，政府以往都以疫情為由不讓他們返台，這次卻提及兩岸關係，這是不是代表以往以疫情為由是在欺騙我們？當社會認為，應從人道精神去看待小明返台的問題，政府還是沒有重視，而陳時中脫口而出此事牽涉兩岸關係，所以是不是總統府、國安會那邊的問題？

鍾錦明對小明返台牽涉到政治問題感到遺憾與痛心。他說，任何的政治應是政府對政府，不應該把人民當成政治的籌碼與工具，小孩子很無辜，把仇中情緒往小孩身上推，這情何以堪，他們還未成年。

他擔憂，這樣對小朋友的仇視，會讓這些小明們在未來的成長過程中受到另眼看待眼神，他說，「如果是政治問題，就高抬貴手，不要把政治問題讓未成年小朋友去背。」