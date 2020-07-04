中美南海角力／美批解放軍軍演 中嗆主權無可非議

中美在南海問題上角力不斷，解放軍在7月1日至5日期間於西沙群島周邊舉行軍事演習，美國國防部2日表示，中國此次軍演將進一步影響南海局勢，破壞穩定，敦促中國與各方節制，不要以軍事行動在南海加劇爭端。中國外交部則回應稱在南海訓練屬於主權範圍內的事，無可非議。

據本報系報導，美國國防部指出，關注中國在南海西沙群島周圍的軍演，此次軍演的指定區域包括有爭議的水域和領土，在南海爭議未解的領土上實施軍演，與緩解緊張和保持穩定的做法相悖。

美國國防部表示，中國的行動將進一步使該區域更加不穩定，也違背中國在2002年「南海各方行為宣言」的承諾（避免使爭端複雜化或升級，並影響和平與穩定的活動）。

美方表示，中國在南海增加軍事化行動，與美國自由開放的印太願景形成鮮明對比，美國將持續監控此次軍演，呼籲中國減少軍事行動與脅迫鄰國，敦促各方自制，不要在南海實施可能加劇爭端的軍事活動。

另據明報報導，針對解放軍從1日起在南海西沙群島展開為期五天的軍演，美國國防部2日罕見主動發布聲明，對解放軍軍演表示關切，認為在爭議海域演習不利於緩解緊張局勢。中國外交部發言人趙立堅昨日表示，西沙群島是中國固有領土，解放軍在該海域軍事訓練屬於中國主權範圍內的事，無可非議。他批評某些區外國家經常不遠萬里跑到南海來搞大規模軍事活動，耀武揚威，才是影響南海局勢穩定的根本原因。

另根據美國海軍最新發放照片，近岸戰鬥艦「吉佛茲」號1日在南海海域展開行動，其間遇上一艘解放軍054A型護衛艦及中國遠洋科考船海洋地質4號。雙方保持一定距離航行；同場還有一艘越南漁政巡邏船。