快訊

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中美南海角力／美批解放軍軍演 中嗆主權無可非議

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導

中美在南海問題上角力不斷，解放軍在7月1日至5日期間於西沙群島周邊舉行軍事演習，美國國防部2日表示，中國此次軍演將進一步影響南海局勢，破壞穩定，敦促中國與各方節制，不要以軍事行動在南海加劇爭端。中國外交部則回應稱在南海訓練屬於主權範圍內的事，無可非議。

據本報系報導，美國國防部指出，關注中國在南海西沙群島周圍的軍演，此次軍演的指定區域包括有爭議的水域和領土，在南海爭議未解的領土上實施軍演，與緩解緊張和保持穩定的做法相悖。

美國國防部表示，中國的行動將進一步使該區域更加不穩定，也違背中國在2002年「南海各方行為宣言」的承諾（避免使爭端複雜化或升級，並影響和平與穩定的活動）。

美方表示，中國在南海增加軍事化行動，與美國自由開放的印太願景形成鮮明對比，美國將持續監控此次軍演，呼籲中國減少軍事行動與脅迫鄰國，敦促各方自制，不要在南海實施可能加劇爭端的軍事活動。

另據明報報導，針對解放軍從1日起在南海西沙群島展開為期五天的軍演，美國國防部2日罕見主動發布聲明，對解放軍軍演表示關切，認為在爭議海域演習不利於緩解緊張局勢。中國外交部發言人趙立堅昨日表示，西沙群島是中國固有領土，解放軍在該海域軍事訓練屬於中國主權範圍內的事，無可非議。他批評某些區外國家經常不遠萬里跑到南海來搞大規模軍事活動，耀武揚威，才是影響南海局勢穩定的根本原因。

另根據美國海軍最新發放照片，近岸戰鬥艦「吉佛茲」號1日在南海海域展開行動，其間遇上一艘解放軍054A型護衛艦及中國遠洋科考船海洋地質4號。雙方保持一定距離航行；同場還有一艘越南漁政巡邏船。

解放軍 南海 美軍

延伸閱讀

中國南海軍演 美軍雙航艦同地演練叫陣

美中罕見同時軍演！美國慶日將在南海啟動雙航母作戰

共軍西沙群島演習 美：破壞區域穩定

港府譴責挑戰主權言行 臉書：言論自由是基本人權

相關新聞

暴雨強襲大陸26省 1,938萬人受災、災損逾1,700億

6月以來，大陸多地暴雨不斷。大陸國家防汛抗旱總指揮部（簡稱「國家防總」）指出，截至7月3日9時，今年以來洪澇災害已造成貴...

中美南海角力／美批解放軍軍演 中嗆主權無可非議

中美在南海問題上角力不斷，解放軍在7月1日至5日期間於西沙群島周邊舉行軍事演習，美國國防部2日表示，中國此次軍演將進一步影響南海局勢，破壞穩定，敦促中國與各方節制，不要以軍事行動在南海加劇爭端。中國外交部則回應稱在南海訓練屬於主權範圍內的事，無可非議。

陸媒在台製播政論節目 2方式讓台來賓遠端露臉

近期因陸媒東南衛視違規開設政論性節目，引起外界對陸媒在台活動的關注。據觀察，陸媒透過在台租借攝影棚或直接連線等方式，讓台...

只盯美國不報水災？網民開罵 官媒批荒誕

中國南方近日洪災不斷，意外引發網絡大戰。許多網民質疑媒體對南方洪災報導輕描淡寫，紛紛在網絡上批評「將洪災視為負面新聞刻意隱瞞」，並以漫畫諷刺「媒體只盯著美國」，不滿聲浪如洪水般在網絡上漫流。也有官媒及網友出來「闢謠」，批漫罵的網友「荒誕可鄙」。

中聯辦主任駱惠寧任國家安全事務顧問 林鄭：歡迎

大陸國務院任命中聯辦主任駱惠寧為特區維護國家安全委員會的國家安全事務顧問，香港特首林鄭月娥表示歡迎。

警示美國？習擬頒「抗美援朝」紀念章

今年是中國派出「中國人民志願軍」抗美援朝70周年。新華社報導，中國官方將以中共中央、國務院、中央軍委的名義，於10月開始頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。北京此舉被分析有警示美國的意味。

中共駐港國安公署署長曾言：外媒信得過 母豬會上樹

大陸國務院今日決定，任命鄭雁雄為中共中央駐港國安公署署長。鄭雁雄長年在廣東工作，曾經在2011年至2013年任汕頭市委書...

陸媒記者遭驅逐 國台辦：立即停止 否則民進黨將擔後果

陸媒東南衛視兩名駐台記者因違反規定而被廢止記者證和入境許可證。對此，國台辦發言人朱鳳蓮說，此舉嚴重干擾陸媒的駐點採訪，應...

廣東省委常委鄭雁雄 出任中共駐港國安公署署長

據新華社報導，依照「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」有關規定，大陸國務院決定，任命鄭雁雄為中共中央人民政府駐...

鄭雁雄任港國安公署署長 駱惠寧任國家安全事務顧問

港版國安法於6月底生效，據新華社報導，大陸國務院今日決定，中央在港擬定及執行國家安全政策的駐港國安公署署長將由鄭雁雄擔任...

陸生致信給教育部長 籲對陸生返台做出分批安排

由一群未能返台就讀陸生組成的「陸生返台推動組」昨日再度致信教育部長潘文忠，呼籲政府應明確風險評判標準，並應透明公開，對各...

促美全面外交承認台灣 波頓：予北京不對稱施壓

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）2日以視訊方式參加美國外籍記者座談會，談到香港議題說，美國認定香港地位不再，...

熱門新聞

「行了，別唸了」趙立堅打斷英媒提問再掀輿論爭議

加拿大暫停與香港引渡條約 中共使館批：螳臂當車

大陸南方暴雨暫歇 三峽大壩挺過今年長江第1號洪水

陸媒在台製播政論節目 2方式讓台來賓遠端露臉

只盯美國不報水災？網民開罵 官媒批荒誕

港版國安法生效 香港黃店清理店內連儂牆標語

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。