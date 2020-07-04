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加拿大暫停與香港引渡條約 中共使館批：螳臂當車

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
加拿大外交部長沈潘。（美聯社）
加拿大外交部長沈潘。（美聯社）

在北京制定並實施港版國安法後，加拿大3日宣布暫停與香港間的引渡條約等應對措施。中共駐加拿大大使館隨後發表聲明，除表達強烈不滿和堅決反對，並指西方國家借涉港問題對華施壓，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。

加拿大3日宣布暫停與香港間的引渡條約，並禁止向香港出口敏感軍事物品。加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示，港版國安法的立法程序無視香港基本法及中國對香港承諾「一國兩制」框架下的高度自治。

沈潘稱，香港全球樞紐地位角色建基於此，「沒有了這點，加拿大被迫重新評估現有安排」。加拿大總理杜魯道還表示，將研擬移民政策等其他應對措施。

對此，中共駐加拿大大使館官網4日發表聲明指，加拿大領導人和外長3日分別公開就中國全國人大常委會通過香港國安法妄加評論，並宣布加方不允許對香港出口敏感軍品、中止加港引渡條約等措施。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

聲明強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。

中共加拿大使館還表示，「加等個別西方國家出台任何錯誤舉措都絕不會影響香港國安法的實施，其借涉港問題對華施壓完全是逆潮流而動，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。」

「中方敦促加方切實恪守國際法和國際關係基本準則，立即糾正錯誤作法，停止以任何方式干涉中國內政，以免進一步損害中加關係。」

港版國安法 全國人大 加拿大 引渡

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