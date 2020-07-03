快訊

台男南非採陰回國竟確診 莊人祥說可能兩原因

指考物理／全卷字數逾4千 補教估頂標71分比去年降4分

中聯辦主任駱惠寧任國家安全事務顧問 林鄭：歡迎

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院任命中聯辦主任駱惠寧（左）與香港特首林鄭月娥（右）。圖／取自歐新社
大陸國務院任命中聯辦主任駱惠寧（左）與香港特首林鄭月娥（右）。圖／取自歐新社

大陸國務院任命中聯辦主任駱惠寧為特區維護國家安全委員會的國家安全事務顧問，香港特首林鄭月娥表示歡迎。

據陸媒央視新聞報導，林鄭月娥表示，歡迎大陸國務院就中央人民政府在香港設立維護國家安全公署於今日作出的人員任命，包括任命鄭雁雄為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長；任命李江舟、孫青野為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副署長。

林鄭月娥表示，歡迎國務院作出有關任命。港府將與港區國安委國家安全事務顧問和國安公署通力合作，各司其職，竭盡所能執行港版國安法，履行香港特別行政區維護國家安全的責任。

依照港版國安法，由行政長官擔任主席的港區國安委，負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全主要責任，並受中共中央人民政府監督和問責。港區國安委設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，就港區國安委履行職責的相關事務提供意見。國家安全事務顧問將列席港區國安委會議。

至於中央人民政府在香港特別行政區設立的國安公署，職責為分析研判特區維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港特別行政區履行維護國家安全職責；收集分析國家安全情報資訊；並按港版國安法在特定情形下依法辦理國家安全犯罪案件。

港版國安法 香港特首 國務院

延伸閱讀

港府宣布 維護國家安全委員會正式成立

廣東省委常委鄭雁雄 出任中共駐港國安公署署長

鄭雁雄任港國安公署署長 駱惠寧任國家安全事務顧問

港特首辦主任陳國基出任國安委秘書長

相關新聞

陸媒記者遭驅逐 國台辦：立即停止 否則民進黨將擔後果

陸媒東南衛視兩名駐台記者因違反規定而被廢止記者證和入境許可證。對此，國台辦發言人朱鳳蓮說，此舉嚴重干擾陸媒的駐點採訪，應...

陸生致信給教育部長 籲對陸生返台做出分批安排

由一群未能返台就讀陸生組成的「陸生返台推動組」昨日再度致信教育部長潘文忠，呼籲政府應明確風險評判標準，並應透明公開，對各...

只盯美國不報水災？網民開罵 官媒批荒誕

中國南方近日洪災不斷，意外引發網絡大戰。許多網民質疑媒體對南方洪災報導輕描淡寫，紛紛在網絡上批評「將洪災視為負面新聞刻意隱瞞」，並以漫畫諷刺「媒體只盯著美國」，不滿聲浪如洪水般在網絡上漫流。也有官媒及網友出來「闢謠」，批漫罵的網友「荒誕可鄙」。

中聯辦主任駱惠寧任國家安全事務顧問 林鄭：歡迎

大陸國務院任命中聯辦主任駱惠寧為特區維護國家安全委員會的國家安全事務顧問，香港特首林鄭月娥表示歡迎。

警示美國？習擬頒「抗美援朝」紀念章

今年是中國派出「中國人民志願軍」抗美援朝70周年。新華社報導，中國官方將以中共中央、國務院、中央軍委的名義，於10月開始頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。北京此舉被分析有警示美國的意味。

中共駐港國安公署署長曾言：外媒信得過 母豬會上樹

大陸國務院今日決定，任命鄭雁雄為中共中央駐港國安公署署長。鄭雁雄長年在廣東工作，曾經在2011年至2013年任汕頭市委書...

廣東省委常委鄭雁雄 出任中共駐港國安公署署長

據新華社報導，依照「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」有關規定，大陸國務院決定，任命鄭雁雄為中共中央人民政府駐...

鄭雁雄任港國安公署署長 駱惠寧任國家安全事務顧問

港版國安法於6月底生效，據新華社報導，大陸國務院今日決定，中央在港擬定及執行國家安全政策的駐港國安公署署長將由鄭雁雄擔任...

促美全面外交承認台灣 波頓：予北京不對稱施壓

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）2日以視訊方式參加美國外籍記者座談會，談到香港議題說，美國認定香港地位不再，...

港特首辦主任陳國基出任國安委秘書長

「港區國安法」實施下的港府國安委秘書長昨天火速到位，北京國務院宣布，據林鄭月娥提名決定任命香港特首辦主任陳國基，為香港特...

東南衛視駐台記者 遭廢證要求離台

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨天表示，陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，已被廢止記者證與入境許可證，要求今日離境。被要求...

文化部：東南衛視在台製作節目 觸兩法規

大陸「東南衛視」兩位駐點記者被廢止記者證與入境許可證，並被要求今天離境。文化部昨天表示，我政府現開放十家大陸媒體記者在台...

熱門新聞

陸委會證實：東南衛視駐台記者違規 要求3日離境

美參眾兩院共識通過「香港自治法」 將送交川普簽署

大陸記者遭驅逐 國台辦：後果由民進黨當局承擔

中國官方：長江年度第一號洪水形成 近三峽大壩

「民進黨只會嘴巴挺香港」蔡壁如：綠年輕支持者多跟風

港警：光復香港口號違法 持中華民國旗不在限

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。