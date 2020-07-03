只盯美國不報水災？網民開罵 官媒批荒誕

中國南方近日洪災不斷，意外引發網絡大戰。許多網民質疑媒體對南方洪災報導輕描淡寫，紛紛在網絡上批評「將洪災視為負面新聞刻意隱瞞」，並以漫畫諷刺「媒體只盯著美國」，不滿聲浪如洪水般在網絡上漫流。也有官媒及網友出來「闢謠」，批漫罵的網友「荒誕可鄙」。

香港01報導，中國網民近來對南方洪災是否獲得國內媒體「應該得到」的關注度激烈辯論。正方指各大傳媒都有持續跟進最新消息，官方央視更有專題報導；反方則指相比美國疫情，以及綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，網絡熱度都要比國內天災人命傷亡高得多，他們批評互聯網平台「娛樂至死」，又認為傳媒未有克盡己責。

北京日報評論指出，一些所謂的「公知」、「大V」在南方救災之際藉機活躍了起來。他們又是鼓譟「負面新聞不能播」，又是以漫畫諷刺「（國內）媒體只盯著美國」。只不過，在「水災隱瞞論」冒頭後，許多網友自發開始闢謠，人民日報官方微博也迅速打臉，文中並批評這些網友的新聞「邏輯」荒誕可鄙。

香港01評論指出，無論是2016年河北邢台水災，或是2018年山東壽光水災，都被質疑有「人禍」因素。與其說網民不滿「主旋律」忽略洪災新聞，不如說是國民質疑「主旋律」的千篇一律，這當中既牽涉新聞品質的問題，也潛藏對官方的正能量資訊不信任。

評論說，綜藝節目一般比洪災更貼近個人生活，本國洪災又理應比美國疫情和對華外交更貼身，所以當「美國」二字天天橫掃中國新聞頭條和網絡版面，與洪災反差強烈，難免會勾起部份國民思疑，官方是否刻意粉飾太平和轉移視線，再一次玩避重就輕的手法。

評論說，從新聞供應面看，互聯網平台有時收錢「調較」熱搜排名，有時疑似心領神會官方意思，但財新的編輯手記也指出，洪災容易引發社會恐慌和公眾情緒，所以需要時間心神去搜證、評估、核實和編輯文稿，不是隨便起到一條聳人聽聞的標題就了事。