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警示美國？習擬頒「抗美援朝」紀念章

世界日報 / 中國新聞組╱北京3日電
中共人民志願軍。 圖／聯合報系資料照片
中共人民志願軍。 圖／聯合報系資料照片

今年是中國派出「中國人民志願軍」抗美援朝70周年。新華社報導，中國官方將以中共中央、國務院、中央軍委的名義，於10月開始頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。北京此舉被分析有警示美國的意味。

報導指出，黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會辦公室負責人表示，符合條件的包括：參加出國作戰、健在的志願軍老兵；出國為抗美援朝服務、健在的醫務、鐵道、運輸、翻譯人員，參加停戰談判等工作的人員，民兵、民工、新聞記者、作家、攝影等；1953年7月停戰後至1958年10月志願軍全部撤離朝鮮期間，在朝鮮幫助恢復生產建設的、健在的人員。此外，今年去世的合資格人士，亦在發放範圍之內。

公開資料顯示，1950年韓戰爆發，中國領導人毛澤東10月令中國人民志願軍加入戰局。1953年7月，以中國人民志願軍、朝鮮人民軍為一方，美軍為首的聯合國軍為另一方，在板門店簽署停戰協定。

另有港媒報導，今年10月25日將高規格舉行相關紀念活動，中國國家主席習近平親自參加並頒發紀念章。報導引述軍事科學院少將羅援分析，在中美關係緊張之際，褒獎抗美援朝英雄，顯示「我們保家國的堅定決心和意志不可動搖」。國際關係學者王勇表示，高規格紀念抗美援朝可以警示美國，在中國國內亦可起到激勵作用。

出國 板門店

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