中共駐港國安公署署長曾言：外媒信得過 母豬會上樹

大陸國務院今日決定，任命鄭雁雄為中共中央駐港國安公署署長。鄭雁雄長年在廣東工作，曾經在2011年至2013年任汕頭市委書記，在處理烏坎村事件時說過：「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。

港媒香港01報導，鄭雁雄生於1963年8月，現年56歲，廣東汕頭市潮南區人。鄭雁雄在2005年於汕尾市出任市委副書記，在2009年至2011年擔任汕尾市委副書記市政府兼市長，在2011年8月升任汕尾市委書記。

2013年，鄭雁雄出任廣東省委宣傳部副部長，於前年成為廣東省委秘書長，並於去年1月起兼任廣東省委常委。

報導指出，鄭雁雄近期參與不少調研工作，其中於上月底，他與廣東省委書記李希、省長馬興瑞到東莞參與調研。6月30日，以「決勝脫貧攻堅，助力鄉村振興」為主題的2020年廣東扶貧濟困日活動在廣州舉行，鄭雁雄當時參加會見碧桂園控股、恆大集團、敏捷集團、珠江投資、萬科股份、佳兆業集團、星河灣集團等代表。

報導並提及，鄭雁雄在擔任汕尾市委書記時，以強硬手段處理烏坎村事件，當時向村民發放題為「勸喻和平解決」光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，並稱：「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。

大陸國務院還任命前公安部國內安全保衛局局長、中聯辦警聯部部長李江舟為國安公署副署長。李江舟生於1968年出生，畢業於中國人民公安大學偵察系，1990年加入公安部。李江舟具備港澳事務經驗，曾任公安部港澳台辦主任，並於2016年12月起擔任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長至今。