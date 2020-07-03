聽新聞
test
0:00 / 0:00
中共駐港國安公署署長曾言：外媒信得過 母豬會上樹
大陸國務院今日決定，任命鄭雁雄為中共中央駐港國安公署署長。鄭雁雄長年在廣東工作，曾經在2011年至2013年任汕頭市委書記，在處理烏坎村事件時說過：「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。
港媒香港01報導，鄭雁雄生於1963年8月，現年56歲，廣東汕頭市潮南區人。鄭雁雄在2005年於汕尾市出任市委副書記，在2009年至2011年擔任汕尾市委副書記市政府兼市長，在2011年8月升任汕尾市委書記。
2013年，鄭雁雄出任廣東省委宣傳部副部長，於前年成為廣東省委秘書長，並於去年1月起兼任廣東省委常委。
報導指出，鄭雁雄近期參與不少調研工作，其中於上月底，他與廣東省委書記李希、省長馬興瑞到東莞參與調研。6月30日，以「決勝脫貧攻堅，助力鄉村振興」為主題的2020年廣東扶貧濟困日活動在廣州舉行，鄭雁雄當時參加會見碧桂園控股、恆大集團、敏捷集團、珠江投資、萬科股份、佳兆業集團、星河灣集團等代表。
報導並提及，鄭雁雄在擔任汕尾市委書記時，以強硬手段處理烏坎村事件，當時向村民發放題為「勸喻和平解決」光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，並稱：「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。
大陸國務院還任命前公安部國內安全保衛局局長、中聯辦警聯部部長李江舟為國安公署副署長。李江舟生於1968年出生，畢業於中國人民公安大學偵察系，1990年加入公安部。李江舟具備港澳事務經驗，曾任公安部港澳台辦主任，並於2016年12月起擔任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長至今。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言