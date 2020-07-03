陸生致信給教育部長 籲對陸生返台做出分批安排

由一群未能返台就讀陸生組成的「陸生返台推動組」昨日再度致信教育部長潘文忠，呼籲政府應明確風險評判標準，並應透明公開，對各省市的陸生返台做出批分安排。

衛福部長陳時中在1日的記者會上表示，境外生包含陸生返台問題由教育部負責。而7月已到，第一批符合資格的2,000多名畢業生中至今仍只有不到十分之一通過審核，且開放名單中遲遲未含陸生，陸生返台推動組因此致信給潘文忠，並出在「科學防疫」和「學生權益」上向教育部做三點呼籲：

一、明確分批入境時間，避免等待耗時。陸生返台推動組表示，目前政策只說明第一批開放港澳等地的應屆生，但沒有明確第一批入境到何時結束、第二批舊生和第三批新生入境從何時開始，造成許多學生持續觀望等待，無法安排證件辦理和機票訂購。期望教育部可以明確規劃分批時間節點，包括陸生何時可以返台，屬第幾批，從何時開始。

二、信息公開，公平對待，按實際風險分省區開放陸生。陸生返台推動組指出，除陸港澳的境外生，無論所處地區風險等級，一直都可以憑居留證入境；但陸生從1月26日至今一直被拒絕入境，也沒有風險等級的說明，這是制度性歧視。

陸生返台推動組指出，目前北京疫情已趨緩，其他大部分省市更是數月無本土病例。指揮中心說明陸生返台由教育部負責，因此期望教育部能夠制定標準，比照今年2月時分省區開放陸人入境之作法，明確風險評判標準並透明公開，對各省市陸生返台做出分批安排。避免讓學生們陷入遙遙無期的等待。

三、超前部署，避免防疫資源空置。陸生返台推動組認為，以第一批的2,238個入境學生為例，若其中部分境外生第一批時間內無計畫返台或無法返台，應讓有需要返台的學生補缺。

而為避免防疫資源空置，他們呼籲，各校確定每批可以承接的隔離人數，公開校內宿舍和校外防疫旅館的具體量能數據，並以有實際返台意願的應屆生、舊生、新生之順序排位補闕，儘快讓有需要的境外生在暑期返台，以免造成境外生集中在開學前返台、導致後期檢疫壓力巨大的情況。

文中最後指出，從6月29日起，非中低風險地區的外籍人士已經可以持核酸檢測陰性證明申請入境。為了保障所有人的安全，願意全力配合嚴謹的防疫措施。如有必要，我們願意在行前提供核酸檢測報告證明，最大程度降低風險。