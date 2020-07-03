促美全面外交承認台灣 波頓：予北京不對稱施壓

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）2日以視訊方式參加美國外籍記者座談會，談到香港議題說，美國認定香港地位不再，對香港造成負面影響，希望北京改變作法，但目前看不到有這跡象。

至於台灣，波頓說，看到如今的香港情勢，台灣內部希望與北京修好的聲音應會消失；且美國應全面給予台灣外交承認，雖不必一步到位，可使用多種手段對北京「不對稱施壓」。

波頓表示，遵循一國兩制讓香港與中國大陸其他地區截然不同，而美國認定北京放棄一國兩制，改變對香港的貿易方式與待遇，將使香港不再是單獨實體，對香港將造成非常不利的影響。

波頓表示，承認一國兩制終結，將給香港帶來很大困難，希望北京能意識到這對整體中國大陸不利，然後改變，但目前還看不到相關跡象；波頓也質疑，中國大陸自己打破對中英聯合聲明的承諾，他質疑中方是否會嚴格遵守其他協議和條約。

波頓將香港和台灣做了比較，一國兩制設計時也包含台灣，若台灣考慮與北京和解，香港局勢發展將讓這樣的想法消失；且兩岸應對新冠肺炎疫情，足見這是兩個政府與存在巨大差異的兩個社會。

波頓表示，台灣如今擁有1949年以來最佳的國際地位，在東亞和南亞相當重要，「向前邁進非常重要」；他也提到，美國應全面給予台灣外交承認，雖不必一步到位，可使用多種手段對北京「不對稱施壓」。

波頓表示，自己去年5月還在白宮任職時，與時任中華民國國安會秘書長李大維在國安會新行政大樓（NEOB）見面，在中國引發軒然大波，就因美國官員與台灣代表見面只能去附近的咖啡廳，不能在美國自己的政府機構裡，這太荒謬。

波頓說，美國30、40年來對中政策的基礎事實已被證明是錯誤，如今面對可能是有史以來威權最盛的中國大陸領導人習近平，促使民眾反思對中政策。