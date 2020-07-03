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美副總統：中國實施港版國安法 是背叛國際協議

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
潘斯。（美聯社資料照片）
潘斯。（美聯社資料照片）

美國副總統潘斯（Mike Pence）2日表示，中國大陸實施港版國安法，是對國際協議（指中英聯合聲明）的一種背叛（betrayal），美國希望中國大陸承認協議，並認可全體港民的人格尊嚴。

潘斯接受美國國家廣播公司財金頻道（CNBC）訪問時談及香港議題，他說，中國大陸通過且在香港實施的國家安全法，是對中國大陸自己簽署的國際協議的一種背叛，最終，這將無法被全世界熱愛自由的民眾所接受。

潘斯表示，美國總統川普已明確表示，美國將改變對待香港的貿易關係與地位，美國也將持續代表港民與中國大陸人權發聲。

潘斯表示，中國大陸是可以選擇的，除了經濟參與，中國大陸可透過進一步的政治自由化和深化人權，來加入國際社會大家庭，或者繼續走專制道路。

潘斯表示，川普對中國大陸施加關稅，是他畢生所見對中國大陸態度最為強硬的總統，川普態度一直很清楚，希望與中國大陸建立更好的關係，重建貿易關係，美國希望中國大陸承認國際協議，認可全民的人格尊嚴，其中包括所有的香港人民。

中英聯合聲明為1997年香港主權移交之際，中國大陸與英國所簽署的一項協議，該協議指出，香港將在「一國兩制」架構下受管轄。

潘斯去年10月24日參加華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）的講座，致詞主談美中關係發展，就曾敦促北京展現克制，履行對港民的承諾，並敦促香港反送中的運動者繼續以非暴力形式示威。

香港 潘斯

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