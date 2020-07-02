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2名東南衛視駐點記者被逐 陸媒：工作內容行之有年

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會表示，陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，已被廢止記者證與入境許可證，要求明天離境。圖／取自東南衛視youtube
陸委會表示，陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，已被廢止記者證與入境許可證，要求明天離境。圖／取自東南衛視youtube

陸委會發言人邱垂正今天表示，陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，已被廢止記者證與入境許可證，要求明天離境。不過，被要求離境的東南衛視記者艾珂竹表示，駐點工作內容行之有年，且未做出超出申報以外的工作，不清楚到底違規的理由何在。

有關陸媒在台設有演播室，並邀請台灣名嘴上節目針貶台灣時事，邱垂正在今天下午的例行記者會上指出，東南衛視的案子，陸委會與主管機關文化部、內政部移民署積極查處中，但並未在記者會上宣布東南衛視的兩名記者被要求離境。離境的消息是在記者會後由其他家媒體報導此消息。

不過，據本報記者掌握的消息，兩名東南衛視的記者在昨天（1日）就被移民署通知，要求在明天離境。

對於陸委會稱，該案有積極查處一事，艾珂竹受訪時指出，他本人只接到文化部的一通電話詢問相關情況，文化部發給他們的一份函，他在今天傍晚才收到，但是被要求離境的結果已經責成。移民署也打給他們一通電話，電話中要求在明天（3日）離境，今天下午他到移民署出入境管理局後，再被當面告知此事。

艾珂竹對於被要求離境感到突然與遺憾，不過他仍表示，有感受到在台灣工作時認識到的同業、朋友與台灣人的照顧，無論兩岸的關係變成怎麼樣，與台灣朋友的情感不會變。

移民署 陸委會

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