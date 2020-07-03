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港特首辦主任陳國基出任國安委秘書長
「港區國安法」實施下的港府國安委秘書長昨天火速到位，北京國務院宣布，據林鄭月娥提名決定任命香港特首辦主任陳國基，為香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長。
陳國基昨天下午向林鄭月娥宣誓就任。林鄭月娥讚揚陳國基領導特首辦表現出色，深信他有能力兼任港區國安委秘書長，支援港區國安委承擔維護國家安全的重責。
陳國基曾任香港入境事務處處長，與北京部門關係密切。他在一九八二年加入港英政府人民入境事務處，一直在處內任職，二○一六年退休、翌年林鄭月娥出任特首邀其擔任特首辦主任。
區嘉宏接入境處處長
同時，此前曾國衛升任內地及政制事務局局長，其入境處處長一職，由區嘉宏接任，也獲北京國務院任命。區嘉宏也因新職成為香港國安委成員，他昨天下午會見記者表示，作為香港紀律部隊之一有責任維護國家安全，入境處會依一切適用法律及政策去作詳盡的出入境決定。
區嘉宏一九八八年加入港英政府的人民入境事務處，後升職助理入境事務主任，去年晉升為入境事務處副處長。
香港立法會下星期二將舉行聯席會議，討論「港區國安法」。聯席會議由三個事務委員會召開，包括保安事務委員會、政制事務委員會、司法及法律事務委員會，全體議員都可出席。
香港民眾七月一日上街抗議。香港警方在銅鑼灣及灣仔等地區，共拘捕約三百七十人，當中十人被指控涉嫌違反「港區國安法」，其餘大部分涉嫌非法集結及在公眾地方行為不檢等。
香港東區區議員徐子見說，筲箕灣一間支持反修例運動的餐廳，被人舉報貼有違反「港區國安法」的宣傳物品。三名警察到店要求其移除，否則以違反國安法論處。有關張貼物，其實是反送中以來連儂牆，徐子見在知道事件後，到餐廳了解，並協助店主移除宣傳物品，他批評這是香港的白色恐怖。
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