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印度禁抖音、Helo 字節跳動恐虧60億美元
印度政府日前禁止在該國使用59款中國公司研發的手機應用程序。外媒分析，禁令中，中國公司「字節跳動」恐受最大衝擊，封禁名單中TikTok和Helo均為字節跳動推出的。消息人士稱，該公司損失或超過60億美元(約新台幣1764億元)，這一金額極有可能超過其餘所有被禁公司損失的總和。
環球網報導，TikTok為字節跳動旗下的全球短視頻平台，Helo則是字節跳動推出的印度頭部社交媒體平台。該公司旗下另一款短視頻App Vigo Video 也同樣在封禁名單中。移動應用分析公司SensorTower 數據顯示，TikTok今年5 月有1.12 億下載量，其中20% 來自印度，比美國市場高一倍。
路透報導，TikTok和Helo已經在的印度應用商店下架。TikTok 發布聲明稱，「正在配合完成印度政府屏蔽要求」，並表示TikTok 將繼續按當地法規保護公民數據隱私。
此前，印度一直被字節跳動視為全球最重要的市場之一。2019年4月，字節跳動宣布未來3年將在印度市場投資10億美元。同年7月，字節跳動宣布將在印度建立數據中心，在當地存儲印度用戶數據。在此前，為遵守印度法律要求，印度用戶的數據被存儲在美國和新加坡等業界領先的第三方數據中心。公開信息顯示，字節跳動在印度已雇用本土全職員工超2000人。
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