帶頭反中？莫迪刪光微博 帳號也關了

微博表示，已關閉有24.4萬粉絲的印度總理莫迪個人微博帳號。圖／取材自環球網

中印邊界軍事衝突引爆印度反中情緒，外界關注印度總理莫迪的態度。微博表示，已接到印度駐華大使館的申請，關閉了莫迪的個人微博帳號。有20多萬名中國粉絲的莫迪微博已被清空。不過，中印雙方卻又達成了一線部隊「脫離接觸」的降溫共識，中印關係發展撲朔迷離。

環球網報導，印媒「ThePrint」30日刊出「由於針對微博的禁令，印度總理莫迪將失去超過20萬名中國粉絲」文章，關注在印度以「國家安全」等為由對包括微博在內的59款中國應用出台禁令後，莫迪將如何處理自己擁有20多萬粉絲的微博帳號。

據報導，莫迪於2015年加入微博，他的微博帳號認證是「印度共和國總理」，該帳號在該平台上擁有24.4萬粉絲。剛加入微博時，莫迪曾用中文發文稱：「你好，中國！我期待著通過微博與中國朋友互動。」他的最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網友發出的鼠年祝賀。

界面新聞報導，微博社區7月1日公告，接到印度駐華大使館的申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」。微博根據對方要求，並依據相關社區規則，關閉了此前認證為「印度共和國總理」的微博帳號「@莫迪總理」。

報導指出，值得注意的是，莫迪的微博帳號頭像目前已經變為空白，而他此前發布的微博均已從主頁消失。全部微博數為「0」條。但尚不清楚這一情況是在印度出台禁令前就存在，還是在禁令之後有意將微博刪除。

印度近期針對中國企業和「中國製造」的限制舉動層出不窮，印度電子信息技術部29日宣布，禁止包括TikTok、微信和微博在內的59款中國應用。對此，在社交媒體上，不少印度網民關注莫迪有個人微博這件事，並認為莫迪應該完全刪除微博帳號。

另外，環球網報導，中國邊防部隊消息人士表示， 6月30日，中印邊防部隊舉行了第三輪軍長級會談。中印雙方已一致同意，分批次組織一線部隊「脫離接觸」，切實採取有力措施，促進邊境地區局勢降溫。中國外交部發言人趙立堅也證實這項消息。