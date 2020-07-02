美國聯邦通訊委員會宣布：華為、中興威脅國安

美國聯邦通訊委員會（FCC）上月30日發布聲明，認定華為和中興通訊兩公司對國家安全構成威脅，禁止美國企業利用該委員會每年83億美元的通用服務基金（Universal Service Fund）購買這兩家公司的設備。英國對華為也轉趨強硬，首相強生同日警告告北京，將保護關鍵基礎設施不受「懷有敵意國家的供應商」侵害。

FCC主席帕伊（Ajit Pai）在聲明中說，華為與中興對美國通訊網路及5G未來帶來國家安全風險，這兩家企業都與中國軍方關係密切，「我們送出一項明確的訊息：美國政府（特別是FCC）不能也不會允許中方利用網路漏洞危及美國關鍵通訊基礎設施」。

去年11月FCC以五比零票數表決同意將華為與中興列為國安威脅，並提議要求鄉村地區的電信商更換現有網路中的華為與中興設備。FCC在聲明說，這意味著許多鄉村小型電信商可能無法再用聯邦補助款購買或維修這兩家中國公司生產的設備。

鄉村無線協會（RWS）法務長班奈特說，FCC的這項宣布意味著一些電信網路將被迫關閉，因為小型電信商無法運用補助基金維修或更換零件。他說，「他們陷入困境，沒有現金維持網路運作」。FCC去年估計，約有36或48家鄉村電信商接受補助款並且使用華為或中興的設備。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應，稱美方慣於在「拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名，濫用國家力量打壓特定國家和特定企業」。美方這種「經濟霸凌」行徑，是公然對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定。

英國對華為的態度也益發強硬，首相強生30日警告北京，「就華為問題來說，立場非常簡單，我希望看到至關重要的國家基礎建設受到適當保護，不受懷有敵意國家的供應商侵害。」

文化大臣陶敦同日表示，從長遠看，華為不會成為英國5G網絡的一部分，英國歡迎包括南韓三星電子、日本NEC等其他可替代華為的供應商進入英國。

英國強生政府1月時曾宣布將允許華為提供英國的5G網路設備，這項決定激怒了美國川普政府。