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英國宣布擴大BNO權利 中共駐英使館：堅決反對

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共駐英國大使劉曉明。中新社
中共駐英國大使劉曉明。中新社

港版國安法正式在香港實施後，英國首相強生（Boris Johnson）當地時間7月1日正式表示，將向「英國國民（海外）」（BNO）護照持有人，提供申請成為英國公民的途徑。中共駐英國大使館發言人2日發表回應，強調對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。

中國大陸7月1日在香港實施港版國安法後，持續引起外國對香港形勢的憂慮。英國媒體指，英國外交部傳召中國駐英大使劉曉明，向對方就有關問題表達憂慮。

英國《天空新聞》（Sky News）外交新聞記者海恩斯（Deborah Haynes）於Twitter透露有關消息，指倫敦當局對立法感到非常憂慮，並指中國明顯違反《中英聯合聲明》。

英國首相強生同日稍早時在國會回答議員提問時表示，港版國安法明顯嚴重違反中英聯合聲明，損害香港高度自治，與香港基本法有直接衝突。

強生稱，之前已清楚表示一旦中方實施港版國安法，英方將向BNO持有人提供可以在申請成為英國公民的新途徑，他表示「這正是我們現在會做的事」。

英國外相拉布則表示，英方會兌現對BNO持有人的承諾。根據英方的新計劃，會讓BNO持有人免除只能逗留6個月的限制，然後獲准5年的有限居留許可，期間可以在英國居住與工作。

5年後，他們可以申請定居身份，繼而在額外的12個月後申請成為英國公民。拉布指出，BNO持有人與他們的居港家屬（family dependents）也會是新政策的合資格者。

劉曉明其後表示，港版國安法針對的目標是威脅國家安全的犯罪行為，並非香港政治。他強調，港人的合法權利與自由會得到充分保護，香港經濟也會重回正軌。他並指出，香港受英國殖民統治的日子已是過去，強調英國對香港沒有主權、管轄權或監督權。

港版國安法 英國 香港

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