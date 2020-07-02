港媒：索馬利蘭不被國際承認 台灣突破什麼？

蔡政府昨天宣布與非洲索馬利蘭互設代表處，並視之為一個重大外交進展。港媒中評社今（2）日發表快評文章指出，索馬利蘭少為人知，因為不被國際承認。台灣與索馬利蘭發展關係，突破了什麼？

文章稱，過去四年，台灣連續斷掉7個邦交國，急需有所謂的外交突破來撐局面。不被國際承認、需要經援的索馬利蘭，讓台灣抓到機會。讓台灣當局難堪的是，很多人質疑與不被國際承認的所謂國家建立關係，這算什麼呢？！

文章指，這次民進黨當局是以台灣之名與索馬利蘭互設代表處，而非用中華民國，「獨味」很濃。

文末表示，近年台灣國際空間愈來愈被限縮，找不為人知的國家取暖，相信今後還會發生，兩岸外交角力會更為激烈。