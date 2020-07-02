港媒：索馬利蘭不被國際承認 台灣突破什麼？
蔡政府昨天宣布與非洲索馬利蘭互設代表處，並視之為一個重大外交進展。港媒中評社今（2）日發表快評文章指出，索馬利蘭少為人知，因為不被國際承認。台灣與索馬利蘭發展關係，突破了什麼？
文章稱，過去四年，台灣連續斷掉7個邦交國，急需有所謂的外交突破來撐局面。不被國際承認、需要經援的索馬利蘭，讓台灣抓到機會。讓台灣當局難堪的是，很多人質疑與不被國際承認的所謂國家建立關係，這算什麼呢？！
文章指，這次民進黨當局是以台灣之名與索馬利蘭互設代表處，而非用中華民國，「獨味」很濃。
文末表示，近年台灣國際空間愈來愈被限縮，找不為人知的國家取暖，相信今後還會發生，兩岸外交角力會更為激烈。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言