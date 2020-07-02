刺傷港警欲連夜潛逃，嫌犯遭親友舉報在機場被捕

香港警方證實，今（2）日凌晨在機場拘捕一名20多歲男子，涉嫌1日在銅鑼灣以利器刺傷一名防暴警員。

綜合陸港媒體報導，抗議港版國安法的香港市民昨下午在銅鑼灣中央圖書館對面聚集堵路，防暴警察到場驅散人群期間，一名防暴警員左肩，疑似被短刀刺中受傷。

有消息稱，涉嫌剌傷警員的男子，昨深夜抵達機場欲潛逃往英國，但被警方趕至機場拘捕及帶罯調查，暫時不清楚疑兇的身分及犯案動機。

香港警方指出，昨日下午約四時，有警員在銅鑼灣制服疑犯期間，被暴徒以利器插傷，警方嚴正指出，當時警員正在現場制服一名涉嫌參與非法集結的疑犯，過程中，警員被多名暴徒包圍襲擊。從網路媒體拍攝的相片中，清晰可見當時暴徒手持短刀，並非是一名「市民」，而是一名罪犯。

消息指，該男子欲潛逃出境，但因被親友舉報，在機場被警方逮捕。

香港員警@水師DDD 2日淩晨發微博稱，刺傷警員的暴徒是在飛往倫敦的航班上被警方拘捕的，並附有1張現場照片，照片顯示有數名警員在空橋上。有港媒發現，背景裡的客機是國泰公司塗裝。

香港特區政府1日晚間發布公告稱，截至晚上10時，警方拘捕約370人，當中6男4女涉嫌違反港版國安法，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和管有攻擊性武器等。

警方表示，昨有七名警務人員分別被尖刀襲擊，電單車撞傷，及當警務人員作出拘捕時被暴徒搶犯襲擊等。七名警務人員的傷勢包括手臂被刺傷，手指骨折，及頭部被硬物擊傷等，全部均已送院治療。