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反制美方 陸要求美聯社等美媒申報在陸人員財務等資訊

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共外交部發言人趙立堅。取自環球網
中共外交部發言人趙立堅。取自環球網

中共外交部發言人趙立堅今宣布，中方要求美國聯合通訊社(AP)、美國國際合眾社(UPI)、美國哥倫比亞廣播公司(CBS)、美國全國公共廣播電台(NPR)，自即日起7日內向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面資料。

據環球網報導，趙立堅指出，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓。2020年2月18日，美方將新華社、《中國日報》美國發行公司、中國國際電視台(CGTN)、中國國際廣播電台、《人民日報》海外版美國總代理（海天發展有限公司）5家中國媒體駐美機構列為外國使團。中方已於3月18日對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《時代周刊》、《華盛頓郵報》5家美國媒體駐大陸機構向外交部新聞司申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

他表示，6月22日，美方再次宣布將中央電視台(CCTV)、《人民日報》、《環球時報》和中國新聞社4家中國媒體增加列管為外國使團。作為對美方上述行動的反制，中方宣布，要求美國聯合通訊社(AP)、美國國際合眾社(UPI)、美國哥倫比亞廣播公司(CBS)、美國全國公共廣播電台(NPR)，自即日起7日內向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

趙立堅說，需要指出的是，中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當防衛。美方有關做法是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂新聞自由的虛偽性。中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。

哥倫比亞 外交部

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