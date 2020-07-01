黨員9191萬人 中共是世界最大黨

中共是世界上規模最大的政黨，最新統計顯示，至2019年底，中共黨員總數為9191.4萬人 ，比去年淨增加132萬人。在中共推動成立黨支部的情況下，基層黨組織也在增加。

新華社報導，中央組織部最新黨內統計資料顯示，截至2019年底，中國共產黨黨員總數為9191.4萬人，比2018年淨增132.0萬人。黨的基層組織468.1萬個，比2018年淨增7.1萬個。

報導說，女性黨員占27.9%，比上年提高0.7個百分點；少數民族黨員占7.4%，比上年提高0.1個百分點。40歲以下黨員超過總數的1/3，隊伍年齡結構有所改善。工人和農民仍占主體，占比為34.8%。大專及以上學歷黨員略高於半數，達4661.5萬名。

在基層黨組織方面，全國共設立基層黨委24.9萬個、總支部30.5萬個、支部412.7萬個，分別比上年增加1.0萬個、0.6萬個、5.5萬個。

中共是世界上規模最大的政黨，其黨員數在2018年底突破9000萬人，並持續成長。報導指出，今年黨員總量增幅為1.5%，比上年提高0.3個百分點。