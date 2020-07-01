港澳辦：港版國安法是送給香港的「生日禮物」

中共港澳辦常務副主任張曉明1日早上在大陸國務院新聞辦記者會上表示，對終於等到港版國安法立法感到高興，他並指立法是港重返正軌的轉折點，是保護香港繁榮穩定的「定海神針」，也是送給香港回歸23周年的「生日禮物」。

張曉明指港版國安法有四大意義。第一，國安法是「一國兩制」事業的重要里程碑。他形容「一國兩制」是前無古人、事無先例，注定在推進時會充滿挑戰。國安法是中共中央目前為止處理香港事務最為重大的舉措，是繼《基本法》後，為香港制訂的第二部法律。

第二是完善制港方略的新方式。去年中共十九屆四中全會對港問題做了重大部署，法律標識著中共中央用好憲法賦予的權力，牢牢地把握香港局勢發展的大方向和主導權。

第三，法案是香港的「守護神」。香港真正繁榮局面在1980年代，因為當時香港緊緊依托内地，因此要要懲治極少數分子，保護大多數香港居民。最後是重返正軌的轉折點，指香港各界人士向他反映，對香港的亂象痛心疾首。他形容這部法律可以扭轉乾坤，「一法可安香江」。

張曉明表示，港版國安法是送給香港的「生日禮物」。社會一開始或有不同聲音，但他相信時間事實會證明一切，未來會顯現出法案的作用。