港澳辦：港版國安法，就是要往「一國」拉近

中共港澳辦常務副主任張曉明指出，港版國安法完美結合中國大陸法律和香港法律，其目的就是為了維護「一國兩制」，立法效果會使「一國兩制」行得更穩，走得更遠。香港出現了一些，挑戰了「一國兩制」的底限，這部法律就是要糾偏，「往一國的方向要拉近一點」，要堅持完善「一國兩制」，而不是改變「一國兩制」。

被問到一些國家領袖公開反對「港版國安法」。張曉明說，他注意到，有些國家的政治人物聲稱，中國要在香港搞「一國一制」，若是要搞「一國一制」那就簡單多了，完全可以把中國現在的刑法、刑事訴訟法，直接適用於香港，何必大費周章特地為香港量身定訂制「一國兩制」。他指出，這牽涉到外界是否準確的去看中國的「一國兩制」。

他表示，國際上，有些人把「一國兩制」的經給念歪了。中共中央怎麼能夠對各種反中亂港勢力，在香港肆無忌憚地從事違害國家安全活動而坐視不理呢？

張曉明反問，世界上任何一個國家會對違害國家安全置之不理嗎？「一國兩制」是中國國策，「沒有人比我們更懂得珍惜『一國兩制』，也沒有任何其他人，比我們更了解『一國兩制』的真諦。沒有人比我們更有定義權和解釋權。」

針對部分國家聲稱，國安法通過後將對香港實施懲罰。張曉明表示，「這是強盜的問題。我們現在做的是中國對自己一個地方，維護國家安全的事情，這關你什麼事，完全是中國內政，又沒有招惹你，你憑什麼對我這麼粗暴。」

張曉明說，廣東話有句話「你有冇搞錯，關你咩事？」（你有沒有搞錯，這關你什麼事呢？）他強調，中國人看人臉色仰人鼻息的時代，已一去不復還。