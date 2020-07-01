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陳明通：港版國安法是天朝帝國對世界子民發出的律令

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會主委陳明通（左）與策進會董事長張小月（右）出席台港服務交流辦公室揭牌儀式。記者呂佳蓉／攝影
陸委會主委陳明通（左）與策進會董事長張小月（右）出席台港服務交流辦公室揭牌儀式。記者呂佳蓉／攝影

港版國安法於昨日正式實施，陸委會主委陳明通今日表示，他對港版國安法總結就一句話，這不是僅僅對香港的居民，這是天朝帝國對世界的子民發出的律令。

陳明通與策進會董事長張小月今日上午出席台港服務交流辦公室揭牌儀式。台港服務交流辦公室主任由港澳處處長杜嘉芬接任，副主任為港澳處專門委員游璧如擔任，辦公室規模約20幾位人員。辦公室有兩間會議室，一間會客室，有20線的電話。

對於港版國安法效力範圍比預期還大，非港人與不在港的人都可能入罪，這對我國人去香港會不會有影響？國人赴港是否會有問題？陳明通做出如上表示，並援引港版國安法第38條與第29條第2與第5項，舉例一個外國人在美國公開或私底下批評北京政權，讓香港人憎恨北京政權，就可能會有事。

陳明通說，這個法不是香港，也不是台灣，是全世界必須關注的。

至於政府評估現在的香港是否為「一國一制」，以及政府是否會啟動港澳條例第60條，陳明通表示，我們會密切觀察，並適時對外說明。

而我方是否會認定港資為中資？陳明通指出，最近我方在緊鑼密鼓檢討法規，辦公室成立目的是歡迎香港方方面的人來這邊就學就業與投資等等，在法令上要放寬，港資背後是不是中資會從嚴審查，尋求在更大開放之下能夠確保國家安全。

而我方協助港人來台是否會被認定為境外勢力勾結，進而影響兩岸關係？陳明通說，港版國安法的出台讓他回想起，他在1994年在台大的學術期刊發表的一篇論文。

他表示，自由民主與專制極權是對立的，一個專制極權的政府，要支撐自由民主的社會，在人類歷史上沒有過、本質上也是矛盾的。論文已經預見到這個結果，希望兩岸有更好的互動，共存共存，不過不幸1994年的文章預見今天的情況。

港版國安法 陳明通 香港

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