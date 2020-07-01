港澳辦：港版國安法頒布實施 是歷史發展的必然

中共全國人大常委會昨日表決通過「港區國安法」，中共國務院新聞辦1日早上舉行記者會，中共全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，全國人大常委會全票通過「港區國安法」，充分代表人民意志及意願。他強調，「港區國安法」確保香港長期繁榮穩定，以及「一國兩制」的行穩致遠。

沈春耀指出，「港區國安法」有效維護國家安全，防範及制止危害國家的犯罪行為，並堵塞香港在維護國家安全的制度漏洞。他解釋，「港區安全法」是綜合性法律，共有6章、66條條文，明確規定港府的憲制責任、法治原則、相關機構的職責等。

港澳辦副主任張曉明指出，發布會在數字上有兩個巧合。他指，《基本法》23條立法已等了足足23年，現在終於等到了國安法的頒布實施。既是歷史的偶然，也是發展的必然。

沈春耀表示，必須從國家層面推進，維護國家安全制度。推進有多種方式，包括全國人大作出決定，制定、修改或解釋法律、立全國性法律、中央政府發出指令等。有關部門，經過認真考慮評估後，以「決定加立法」的方式推進。

沈春耀指出，現在法例出台了，大家都見到，維護國安的制度隨法例公布而實行，香港特區的國家安全重要制度安排，通過人大決定全面展現、呈現出來。

沈春耀表示，國安法在人大高票通過，法律的公布實行將有效維護國家安全，有效防範、制止、懲治與香港特別行政區有關的危害國家安全的犯罪，堵塞香港特別行政區在維護國家安全方面存在的制度漏洞。

沈春耀指，這部法律的實行對於完善「一國兩制」制度體系，維護國家主權及發展利益，確保香港長治久安及長期繁榮穩定具有重大深遠意義。

他提到，去年10月中共十九大四中全會通過決定，明確提出堅持和完善「一國兩制」制度體系，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度的執行機制，強化執法力量，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為。