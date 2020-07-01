快訊

陸通過港版國安法／法後香港 兩種攬炒 三個變局

綠島雜草野火燃燒近8小時 警消今晨3時控制火勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟譴責陸通過港版國安法 評估是否為可信賴經濟夥伴

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
歐盟執委會主席馮德萊恩。路透
歐盟執委會主席馮德萊恩。路透

英國衛報報導，歐盟領導人譴責中國通過港版國安法，並警告將會重新評估中國是否為可信賴的經濟夥伴。

歐盟主席米歇爾表示，「我們強烈反對這項決定」；歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟會重新與國際間夥伴討論如何回應。

另外，這是英國外交大臣拉布自2018年3月的前俄羅斯間諜毒殺案後最大的考驗，他形容實施港版國安法是嚴肅的一步。拉布向國會議員表示，他提議向數百萬香港持有英國國民海外護照的人，提供簽證和入籍途徑。他補充說，「我們迫切需要看到完整港版國安法，用以決定其是否違反中英聯合聲明，以及英國將採取什麼行動」。

屆時英外交部若已翻譯和分析港版國安法，1日將會對國會議員有進一步的聲明。

英國能試圖藉由制裁懲罰中國或是選擇性制裁有名人士，不過，外界僅有少部分人認為，英國會說服中國退一步。

歐盟執委會主席馮德萊恩（左）與歐盟主席米歇爾（右）。歐新社
歐盟執委會主席馮德萊恩（左）與歐盟主席米歇爾（右）。歐新社

港版國安法 英國 歐盟

延伸閱讀

港區國安法通過 英國準備狀告聯合國人權理事會

港區國安法通過 歐盟強烈反對

中國人大常委會通過港區國安法 英國：非常憂心

英國發表香港半年報告 英外相：動盪須由香港解決

相關新聞

拋ECFA風向球？曹德淦：習曾說「引進台資有利統一」

中共中央黨校主辦的「學習時報」廿九日刊登福建前副省長曹德淦專訪，曹德淦表示，中共總書記習近平當年在福建任職時曾指出，對台...

今日起 持港獨旗幟、標語恐遭警方直接逮補

「香港特別行政區維護國家安全法」已於6月30日晚間11時生效，據明報報導，香港警方昨日深夜向約300名指揮級警官發出執法...

歐盟譴責陸通過港版國安法 評估是否為可信賴經濟夥伴

英國衛報報導，歐盟領導人譴責中國通過港版國安法，並警告將會重新評估中國是否為可信賴的經濟夥伴。

「回台後親手做飯給媽咪吃」 小明貼心卡片讓母淚崩

因為疫情之故，政府拒絕讓陸配子女「小明」們返台與家人團聚，端午節假期後，有在大陸的小明寫下「學會三道菜，回台後做飯給媽咪...

網友瘋狂怒懟… 高曉松直播「翻車」緊急喊卡

中國知名音樂人、以自由派知識分子自居的高曉松28日在直播節目中擔任嘉賓，推薦名著閱讀。但節目開始後，網友在屏幕上罵翻天，他只好緊急關閉直播。據悉，高曉松以往言論曾令網友不滿，被稱為「公知洋奴」。不過，亦有支持者認為事件反映文革回潮，是「紅小兵又回來了」。

大陸重大投資生變危機 看王永慶當年如何化解

由台塑集團創辦人王永慶投資、位於福建漳州的華陽電廠，曾是中國大陸最大的發電廠，但當年一度面臨投資生變危機，最在時任福建省...

習近平：對台經濟工作非一般業務 引進台資有利統一

中共中央黨校主辦的《學習時報》29日刊登福建前副省長曹德淦專訪，曹德淦表示，中共中央總書記習近平當年在福建任職時曾指出，...

中共人大常委全票通過港版國安法

中共全國人大常委會30日上午以162票全票通過港區國安法。中共全國人大常委會會議今日閉幕，委員長會議昨日已將《港區國安法...

中共人大常委會全票通過港版國安法草案 傍晚公布全文

據香港電台報導，中共全國人大常委會30日上午在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立「港版國安法草案」。報導稱，「港版國安法...

新疆強化計劃生育 疑欲控制維族人口

(德國之聲中文網) 美聯社的調查報道基於中國政府的官方文件、統計數據，以及曾被關押維族人及其家屬的訪談記錄。據調查，新疆當局定期要求少數民族育齡女性接受體檢，檢查其是否懷孕，還強制進行節育、絕育措施，

中共政治局會議：軍隊要堅持備戰打仗

中共今天召開政治局會議指出，要全面深入貫徹「軍委主席負責制」，持續深化政治整訓，做到絕對忠誠、純潔、可靠。且要堅持聚焦「...

專訪黎智英：北京以國安法敲響香港的喪鐘

德國之聲：根據不少港媒報導，中國人大常委會預計將於6月30日正式通過「港版國安法」，而人大通過後，該法也會正式生效。您過去一年多來，多次被中國官媒抨擊為「危害國家安全」或是與「外國勢力勾結」...

熱門新聞

習近平簽了！「港版國安法」即起正式施行

國安法一通過 香港眾志宣布即日起解散

美商務部撤銷香港特殊地位 取消出口證豁免

大陸連續29天暴雨預警 三峽大壩今年首度洩洪

台灣聲援反送中，恐墮入「勾結外國或境外勢力罪」

中共人大常委會全票通過港版國安法草案 傍晚公布全文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。