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歐盟譴責陸通過港版國安法 評估是否為可信賴經濟夥伴
英國衛報報導，歐盟領導人譴責中國通過港版國安法，並警告將會重新評估中國是否為可信賴的經濟夥伴。
歐盟主席米歇爾表示，「我們強烈反對這項決定」；歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟會重新與國際間夥伴討論如何回應。
另外，這是英國外交大臣拉布自2018年3月的前俄羅斯間諜毒殺案後最大的考驗，他形容實施港版國安法是嚴肅的一步。拉布向國會議員表示，他提議向數百萬香港持有英國國民海外護照的人，提供簽證和入籍途徑。他補充說，「我們迫切需要看到完整港版國安法，用以決定其是否違反中英聯合聲明，以及英國將採取什麼行動」。
屆時英外交部若已翻譯和分析港版國安法，1日將會對國會議員有進一步的聲明。
英國能試圖藉由制裁懲罰中國或是選擇性制裁有名人士，不過，外界僅有少部分人認為，英國會說服中國退一步。
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