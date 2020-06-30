海南離島免稅額度 每人每年增至10萬元

為支持海南自貿港建設，離島免稅政策迎來調整。財政部、海關總署、稅務總局29日發布公告稱，從今年7月1日起，海南離島免稅購物額度從每年每人3萬元人民幣(約4236美元)提高至10萬元人民幣(約1.41萬美元)，不限次數。

新京報報導，其他調整還包括，增加電子消費產品等七類消費者青睞商品，離島免稅商品品種由38種增至45種；取消單件商品8000元免稅限額規定；以額度管理為主，僅限定化妝品、手機和酒類商品的單次購買數量，大幅減少單次購買數量限制的商品種類。對旅客購買商品超出免稅限額、限量的部分，照章徵收進境物品進口稅。

新政覆蓋的免稅店目前包括海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店、瓊海博鰲免稅店和三亞海棠灣免稅店。

新政同時規定，具有免稅品經銷資格的經營主體均可平等參與海南離島免稅經營，鼓勵適當競爭。同時，加強事中事後監管，明確參與倒賣、走私的個人、企業、離島免稅店將承擔的法律責任。

據了解，中國2011年4月開始試行離島旅客免稅購物政策，海關數據顯示，截至2019年底，累計購物1631萬人次，免稅銷售額538億元。

財政部稱，中國試行離島旅客免稅購物政策以來，總體運行情況良好，促進了海南國際旅遊島建設，帶動了海南旅遊消費及相關產業發展。此次政策調整力度大，將大幅改善消費者購物體驗，釋放政策紅利，提升群眾獲得感，促進海南國際旅遊消費中心建設，增強各界對海南自貿港建設的信心。