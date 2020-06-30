網友瘋狂怒懟… 高曉松直播「翻車」緊急喊卡

中國知名音樂人、以自由派知識分子自居的高曉松28日在直播節目中擔任嘉賓，推薦名著閱讀。但節目開始後，網友在屏幕上罵翻天，他只好緊急關閉直播。據悉，高曉松以往言論曾令網友不滿，被稱為「公知洋奴」。不過，亦有支持者認為事件反映文革回潮，是「紅小兵又回來了」。

綜合媒體報導，這次直播節目是由人民日報新媒體中心等單位發起，新華網也同步直播，邀請高曉松、魯豫、馬伯庸、史航等人參與名人讀名著的公益節目，沒想到高曉松一上線就被網友瘋狂怒懟，被罵到節目直播終止。這在直播史上應該算是首次了，高曉松也因此被罵上熱搜。

不少人留言罵高曉松「狗屎」、「垃圾」，還罵他「公蛆滾！」節目因此被迫中斷，起初螢幕顯示「主播暫時離開，馬上回來」字樣，但事後未重新開播。

高曉松博覽群書、閱歷豐富，一直被稱為高老師，但他近年很少做音樂方面工作，而是活躍在綜藝節目，例如「奇葩說」，比如說他自己的節目「曉說」。

媒體分析，此次直播「翻車」在網上掀熱議，有網友稱，之所以針對他，是因為其過往一些公開言論觸犯民眾底線，包括談論美國時，曾稱中國和美國最大的區別是前者靠潛規則生存；提到文化方面，曾稱中國聲稱的古代四大發明都是假的，還有網友一直質疑高曉松隱瞞其美國國籍。

也有網友認為，高曉松其實是個「偽公知」、假文藝的二流子。

不過，高曉松的支持者表示不解。高曉松的微博下有留言稱，「紅小兵又回來了，這能怪誰呢？」還有人安慰高曉松，說「民智未啟，那些追著你叫罵的人，都是被關在井底的可憐的青蛙，他們罵得愈大聲，愈映射出他們的愚蠢、無知和可憐。」