大陸重大投資生變危機 看王永慶當年如何化解

由台塑集團創辦人王永慶投資、位於福建漳州的華陽電廠，曾是中國大陸最大的發電廠，但當年一度面臨投資生變危機，最在時任福建省長習近平協助與王永慶巧妙應對下，最終才得以順利完成。

根據大陸網路公開訊息，華揚電廠總投資高達35億美元，電廠整體設計一次完成，分兩期建設。一期工程於1996年獲批，安裝兩部60萬千瓦機組，同年開工興建。二期安裝四部同型機組，2001年獲准建設。

1999起，華陽電廠以每年一部機組完工運轉的速度穩步推進，2004年建成後曾是中國大陸最大的發電廠。

不過，福建省前副省長曹德淦在中共中央黨校主管的報刊《學習時報》29日刊登的專訪中透露，當年華陽電廠投資一度面臨生變危機。

曹德淦說，這座發電廠王永慶原計劃投資6部煤電機組，每部60萬千瓦。但受亞洲金融危機影響，中共中央有關部委只先批准了2台。

為了協助王永慶解決這個棘手難題，當時擔任福建省長的習近平帶著曹德淦，一起同陪王永慶夫婦到北京會見時任中共總理朱镕基。

曹德淦回憶，見面時，朱鎔基說：「王先生，2台已經投產了，經營情況怎麼樣啊？後面的幾台，先等等，等我們有需要的時候，你再建設嘛！」

鉅額投資面臨生面危機，王永慶當場展現過人智慧告訴朱鎔基：「我6台設備都訂購了，而且陸續到貨，如果後4台機組不建，我就得蓋個房子給它住，不然設備就會壞掉。」

王永慶說，「這樣吧，先讓我把它建起來，你什麼時候需要，我什麼時候發電；你不需要，我就關停等候。」

曹德淦表示，王永慶這樣說，各方面都能接受。這件事情也算談妥了，後來也是按這樣辦的。他並指出，這原本是投資者的事情，叫一個副省長陪著王永慶去北京也就可以了，但「習近平親力親為，親自上陣助推問題的解決」。