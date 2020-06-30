快訊

綠議員爆：江啟臣荒腔走板 因侯友宜虎視眈眈

更挺台的溫和鷹派？美國安顧問的抗中政策與對台立場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸重大投資生變危機 看王永慶當年如何化解

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為2006年11月，台塑集團創辦人王永慶前往福建視察廈門長庚醫院、漳州華陽電廠後，經小三通返回金門。（本報系資料庫）
圖為2006年11月，台塑集團創辦人王永慶前往福建視察廈門長庚醫院、漳州華陽電廠後，經小三通返回金門。（本報系資料庫）

由台塑集團創辦人王永慶投資、位於福建漳州的華陽電廠，曾是中國大陸最大的發電廠，但當年一度面臨投資生變危機，最在時任福建省長習近平協助與王永慶巧妙應對下，最終才得以順利完成。

根據大陸網路公開訊息，華揚電廠總投資高達35億美元，電廠整體設計一次完成，分兩期建設。一期工程於1996年獲批，安裝兩部60萬千瓦機組，同年開工興建。二期安裝四部同型機組，2001年獲准建設。

1999起，華陽電廠以每年一部機組完工運轉的速度穩步推進，2004年建成後曾是中國大陸最大的發電廠。

不過，福建省前副省長曹德淦在中共中央黨校主管的報刊《學習時報》29日刊登的專訪中透露，當年華陽電廠投資一度面臨生變危機。

曹德淦說，這座發電廠王永慶原計劃投資6部煤電機組，每部60萬千瓦。但受亞洲金融危機影響，中共中央有關部委只先批准了2台。

為了協助王永慶解決這個棘手難題，當時擔任福建省長的習近平帶著曹德淦，一起同陪王永慶夫婦到北京會見時任中共總理朱镕基。

曹德淦回憶，見面時，朱鎔基說：「王先生，2台已經投產了，經營情況怎麼樣啊？後面的幾台，先等等，等我們有需要的時候，你再建設嘛！」

鉅額投資面臨生面危機，王永慶當場展現過人智慧告訴朱鎔基：「我6台設備都訂購了，而且陸續到貨，如果後4台機組不建，我就得蓋個房子給它住，不然設備就會壞掉。」

王永慶說，「這樣吧，先讓我把它建起來，你什麼時候需要，我什麼時候發電；你不需要，我就關停等候。」

曹德淦表示，王永慶這樣說，各方面都能接受。這件事情也算談妥了，後來也是按這樣辦的。他並指出，這原本是投資者的事情，叫一個副省長陪著王永慶去北京也就可以了，但「習近平親力親為，親自上陣助推問題的解決」。

福建 習近平 中共

延伸閱讀

鋪陳第一個百年 習近平談治國理政出第三卷

習近平：對台經濟工作非一般業務 引進台資有利統一

更挺台的溫和鷹派？美國安顧問的抗中政策與對台立場

習近平對洪災首度指示：汛情嚴峻 加強防汛

相關新聞

黎智英得力助手自曝人在台灣 陸媒：怕了？

香港壹傳媒創辦人黎智英的得力助手Mark Simon自曝自己正在台灣。大陸鷹派媒體環球時報今（30）日譏諷他是「怕了」？

中共人大常委會全票通過港版國安法草案 傍晚公布全文

據香港電台報導，中共全國人大常委會30日上午在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立「港版國安法草案」。報導稱，「港版國安法...

大陸重大投資生變危機 看王永慶當年如何化解

由台塑集團創辦人王永慶投資、位於福建漳州的華陽電廠，曾是中國大陸最大的發電廠，但當年一度面臨投資生變危機，最在時任福建省...

中共人大常委全票通過港版國安法

中共全國人大常委會30日上午以162票全票通過港區國安法。中共全國人大常委會會議今日閉幕，委員長會議昨日已將《港區國安法...

黃之鋒宣布退出香港眾志 以個人名義繼續參與反抗活動

香港眾志秘書長黃之鋒今（30）日在臉書發文宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志。

香港民族陣綫宣布遣散香港成員 海外分部繼續運作

由前立法會議員梁頌恆擔任發言人的「香港民族陣綫」今（30）日宣布，即日起遣散所有香港地區成員（包括發言人在內），海外分部...

習近平：對台經濟工作非一般業務 引進台資有利統一

中共中央黨校主辦的《學習時報》29日刊登福建前副省長曹德淦專訪，曹德淦表示，中共中央總書記習近平當年在福建任職時曾指出，...

林鄭月娥：不會被美國制裁嚇怕 國家會反制

美國商務部宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，對此，香港特首林鄭月娥今（30）日表示，不會被制裁行動嚇怕，中...

新疆強化計劃生育 疑欲控制維族人口

(德國之聲中文網) 美聯社的調查報道基於中國政府的官方文件、統計數據，以及曾被關押維族人及其家屬的訪談記錄。據調查，新疆當局定期要求少數民族育齡女性接受體檢，檢查其是否懷孕，還強制進行節育、絕育措施，

中共政治局會議：軍隊要堅持備戰打仗

中共今天召開政治局會議指出，要全面深入貫徹「軍委主席負責制」，持續深化政治整訓，做到絕對忠誠、純潔、可靠。且要堅持聚焦「...

專訪黎智英：北京以國安法敲響香港的喪鐘

德國之聲：根據不少港媒報導，中國人大常委會預計將於6月30日正式通過「港版國安法」，而人大通過後，該法也會正式生效。您過去一年多來，多次被中國官媒抨擊為「危害國家安全」或是與「外國勢力勾結」...

解放軍7月1日西沙軍演 東協：反對中國聲稱擁有南海主權

根據人民日報新聞端引述海南海事局官網消息，解放軍7月1日至5日將在西沙群島海域將進行軍事訓練。對於南海主權爭議繼續升溫，東協表示，南中國海的主權應該以1982年通過的「聯合國海洋公約」為根據，反對中國以歷史為由聲稱擁有南中國海幾乎所有海域的主權。

熱門新聞

中概股又爆雷 金凰珠寶「假黃金」質押融資672億元

美商務部撤銷香港特殊地位 取消出口證豁免

大陸連續29天暴雨預警 三峽大壩今年首度洩洪

美國務卿：停止對香港出口國防設備 考慮限制貿易

捐款哥大漢學系 神秘「丁龍」百年後找到了！

中共人大常委會全票通過港版國安法草案 傍晚公布全文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。