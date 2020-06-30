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黃之鋒宣布退出香港眾志 以個人名義繼續參與反抗活動

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
（路透）
（路透）

香港眾志秘書長黃之鋒今（30）日在臉書發文宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志。

綜合港媒報導，今同步宣布退出香港眾志還有羅冠聰及周庭。

黃之鋒臉書發文表示，自創立香港眾志以來，團隊未曾離開政治風眼，在抗爭路上即使面對巨浪也未曾退卻，迎難以上，對此心存感激。他認為，現在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談，包括以10年起計的政治牢獄等，沒有辦法確定明天。但香港的意志，不會因此冰封，「只要香港人仍在，他們就得永遠懼怕我們、防範我們」。

黃之鋒宣布退出香港眾志，並將以個人名義繼續參與反抗活動。

周庭指出，作為創立團體的其中一員，退出香港眾志是個沉重且迫不得已的決定，而未來的國際連結工作，自己也將無法再參與。「嚴冬在前，今天就此與伙伴戰友別過，各自在不同崗位上努力」。

羅冠聰表示，退出香港眾志後，會以個人名義繼續參與反抗運動。他說，「巨變將至，但我們絕不盲目絕望、輕言放棄，更需隨時代而行，尋找自身可以承擔、付出的崗位」。

香港 黃之鋒

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