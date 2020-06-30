習近平：對台經濟工作非一般業務 引進台資有利統一

中共中央黨校主辦的《學習時報》29日刊登福建前副省長曹德淦專訪，曹德淦表示，中共中央總書記習近平當年在福建任職時曾指出，對台經濟工作不是一般的業務工作。引進台灣資金和先進技術，有利於促進兩岸關係發展，進而促進祖國和平統一。

6月29日正好是「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）簽署十周年，《學習時報》在這一天刊登曹德淦專訪，是否有特殊意涵引起關注。

曹德淦曾任漳州市委書記、福建省副省長，與習近平有多年共事經驗。專訪中在回憶習近平當年對台工作時，曹德淦表示，習近平早在擔任福州市委書記和福建省委副書記時，就高度重視對台工作，擔任省長後，「抓得更全面」。

曹德淦說，習近平曾指出，「福建是台灣同胞的主要祖籍地，福建因而在祖國和平統一大業中具有特殊的、不可替代的地位和作用，肩負重大責任。他認為，對台經濟工作，不是一般的業務工作，也不是單純的經濟工作。」

習近平認為，「引進台灣資金和先進技術，一方面可以加快我們的經濟發展、壯大我們的實力，這是解決國際國內問題的基礎；另一方面有利於促進兩岸關係發展，形成你中有我、我中有你的互補互利、共同發展格局，進而促進祖國和平統一。」

曹德淦表示，當台商遇到困難時，習近平總是想辦法幫忙解決。包括當年親自陪同台塑集團創辦人王永慶前往北京，會見時任大陸國務院總理朱镕基，解決台塑漳州電廠投資問題。

曹德淦在專訪中還提及，習近平當年在福建期間，還穩定住了冠捷集團總裁宣建生與裕隆集團前董事長嚴凱泰在福建投資的信心。