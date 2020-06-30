林鄭月娥：不會被美國制裁嚇怕 國家會反制

美國商務部宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，對此，香港特首林鄭月娥今（30）日表示，不會被制裁行動嚇怕，中央如提出反制措施會配合。

綜合港媒報導，林鄭月娥出席行政會議前被問及華府的最新行動，她強調，任何制裁行動都不會嚇怕特區政府，也早有心理準備，相信在需要時國家會有反制措施，如要特區政府加以配合，當局也一定會全面配合。

林鄭月娥指出，特區政府很久以前已對美國的制裁行動作出評估，因為「有班人」時常乞求美國制裁香港，但評估結論是香港對相關產品用量不多，措施雖帶來少許不便，但產品有其他替代品，相關的行業也已大部分設於大陸，至於對香港打造創科中心有甚麼影響？就暫時難以評估，但相信影響不會很大。

她稱，還不知道美國措施的詳情，香港每年向美國進口大量貨物，讓美國享有在全球最高的貿易順差，金額達每年300億美元。現在美國方面所講的，可能是出口軍用或軍民兩用技術產品，過往對香港相對較少限制，但日後就與其他經濟體看齊，進口的商業單位需事先申請出口許可證，措施看來對香港出口措施的便利減少。

中華廠商聯合會行政總裁楊立門也表示，美國對香港採制裁措施，商界一早已經有心理準備，他說，措施暫時對製造業影響不大，暫未收到有廠家會員表達營商困難。

曾任港府政策局常任秘書長的楊立門說，不預期港府會有特別行動以回應美方措施。