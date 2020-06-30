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陸CDC：新冠肺炎恐與人類長期共存 從而改變人類生活

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
北京航空航天大學29日舉行畢業典禮，但只有少數在校大學部畢業生出席現場典禮，多數畢業生只能透過線上直播參與。（新華社）
北京航空航天大學29日舉行畢業典禮，但只有少數在校大學部畢業生出席現場典禮，多數畢業生只能透過線上直播參與。（新華社）

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，從北京最近一段時間報告的病例來源來看，多數是在集中隔離觀察的人群當中，只有少數是在篩查當中發現的。他預期，再一周左右應該就能看到北京報告病例清零（歸零）。但新冠肺炎非常有可能將會與人類長期共存，從此改變人類的生活和工作方式。

大陸國家衛健委會通報，6月29日全大陸報告新增新冠肺炎確診病例19例，其中境外輸入病例11例（廣東4例，上海3例，四川3例，甘肅1例），本土病例8例（北京7例，上海1例）；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

北京這波疫情爆發以來，從6月11日0時至6月29日24時，累計報告本地確診病例已達325例。

針對北京這波疫情，吳尊友接受中新社專訪時表示，北京這波疫情基本控制了。「應該說這次病例的嚴重程度還是要輕一些，主要是感染的人年齡比較輕，危重病例比較少，還沒有出現死亡病例，這都是比較好的跡象。」

對於端午節期間，美國、日本、菲律賓等國家新冠肺炎確診病例數又出現反彈，不少人認為這是第二波疫情來襲。對此，吳尊友說，他並不贊成這樣一個觀點。

吳尊友指出，第一輪疫情根本就還沒有過去。從1月以來，全球的疫情持續上揚，一直維持在一個高水平。全球每天平均新增確診病例數達十幾萬，最近幾天疫情增長的勢頭更猛，像美國單日確診已突破4萬，巴西每天破4萬，印度逼近2萬。

他強調，對於疫情如此快速增長，「令我們非常擔心」。而這幾個國家的疫情情況，也說明了一個問題：只要疫情防控措施稍微鬆懈，疫情就會反彈，就會快速上升。

以美國為例，一周前平均每天新增確診在2萬左右，但由於前一段時間出現遊行示威、人群聚集，加上在疫情沒有控制的情況下復工復產，使得疫情出現大幅度上升。

吳尊友表示，同時我們也注意到，像印度，氣溫比較高的地方，疫情也持續上升；再看北京，也已經到了夏天，若非及時發現疫情，及時採取強而有力的措施，北京的疫情也不堪設想。

吳尊有說，「這說明什麽呢？你不用等到冬天，即使在夏天，如果我們防控措施稍微鬆懈，疫情就會反撲，就會蔓延開來。」

「這提示我們還是要堅持不懈，落實好防控措施，一定要堅持好外防輸入，要防止輸入病例引起的續發的、聚集性更大範圍的擴散，只要全球疫情不控制住，那麽我們就會一直受到境外疫情的威脅，我們的防控措施就得一直堅持不懈落實。」

吳尊有預期，從目前來看，新冠肺炎不會像SARS一樣，一下就沒有了，它非常有可能將會與人類長期共存，從此改變人類的生活和工作方式。

新冠肺炎 COVID-19

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