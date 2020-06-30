新疆強化計劃生育 疑欲控制維族人口

(德國之聲中文網) 美聯社的調查報道基於中國政府的官方文件、統計數據，以及曾被關押維族人及其家屬的訪談記錄。據調查，新疆當局定期要求少數民族育齡女性接受體檢，檢查其是否懷孕，還強制進行節育、絕育措施，甚至曾對數以萬計的女性進行過人工流產。報道指出，中國整體的節育環使用量、絕育手術數量近年來都在降低，但是這兩個數字在新疆卻在迅速增長。

美聯社還發現，新疆地區的計劃生育與"再教育營"相互配合；生育過多子女是導致被關押入"再教育營"的主要原因之一，"超生家庭"的父母要麼繳納高額罰款，要麼就被拘押。

哈薩克族人古麗娜爾·奧米爾扎克(Gulnar Omirzakh)對美聯社表示，她在生育了第三個孩子後，被當局要求接受置入節育環手術；兩年後，也就是2018年1月，4名穿著迷彩服的政府人員來到她家，遞給她一張約兩萬元人民幣的高額罰單，指控其生育了超過兩名孩子；如果不繳納罰款，就也會像她丈夫一樣被拘押去"再教育營"。處於赤貧狀態的她後來四處舉債繳納了罰款，隨後逃離去了哈薩克斯坦。

根據中國官方的統計數字，在維吾爾人佔多數的和田、喀什地區，生育率在2015年至2018年間驟降了60%。中國政府為新疆計劃生育投入了數以億計的資金，讓這個原本人口增長率排名前列的省級行政區在短短幾年內成為了全國人口增長最慢的地區。長年關注中國少數民族問題的德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)指出，這是中國當局壓制維吾爾人政策的一部分。

中國外交部發言人趙立堅則在6月29日的新聞發布會上指責相關報道"毫無根據"，是在"炒作假新聞"，並強調新疆社會"和諧穩定"。

80年代初，中國政府引入了嚴格的計劃生育政策，但是少數民族被允許比漢族家庭多生一胎。比如在新疆地區，維族城鎮家庭一般可生育兩名子女、農村家庭可生育三胎。2011年後，中國各省逐步放寬了計劃生育限制。新疆自治區也對相關法規進行了修訂，廢除了少數民族可多生一胎的規定，"各民族一律平等"，即全體民眾皆使用"城鎮家庭兩胎、農村家庭三胎"之規定。

美聯社則在調查中發現，盡管法律規定了"各民族一律平等"，但是漢族女性卻很少被要求接受節育環置入手術或者絕育手術，因為超生而被拘捕的數量也遠遠低於少數民族。而像古麗娜爾·奧米爾扎克這樣的農村穆斯林，即便沒有超生(3胎)，也有可能收到當局的罰單。

一共有15名維吾爾或哈薩克女子在訪談中告訴美聯社，曾經因為"超生"而被拘禁，有些人甚至被拘押多年。而一旦被拘押，她們往往被強制置入節育環，還被注射了疑似避孕藥劑。

美聯社在調查報道中指出，新疆地區的計劃生育政策由中國政府的焦慮所驅動。當局擔心，信奉穆斯林的少數民族如果生育率過高，就會導致貧困，從而滋生極端主義思想。美國科羅拉多大學的維吾爾問題專家雷風(Darren Byler)對美聯社表示，中國當局的目的可能並不是完全消滅維吾爾族，但是卻能大大削弱他們的活力，從而更容易去同化他們。英國紐卡斯爾大學維吾爾問題專家芬蕾（Joanne Smith Finley）則指出，這並非直接的、震撼性的種族屠殺，但卻是慢性的、痛苦的漸進式民族滅絕。

文山/李魚/(美聯社)

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