專訪黎智英：北京以國安法敲響香港的喪鐘

德國之聲：根據不少港媒報導，中國人大常委會預計將於6月30日正式通過「港版國安法」，而人大通過後，該法也會正式生效。您過去一年多來，多次被中國官媒抨擊為「危害國家安全」或是與「外國勢力勾結」，國安法通過後，您會擔憂成為北京運用該法打壓的首要目標之一嗎？

黎智英：我一點也不擔心，我也不會離開香港。我會繼續待在香港，奮鬥至最後一天。無論我是不是北京運用國安法打壓的首要目標都不重要。現在每個香港人都相當擔憂，尤其是在傳媒界工作的香港人，因為我們任何公開發言或是發表的報導都可能被政府作為是「顛覆國家政權」或「煽動騷亂」的證據。我認為，香港內部所有人都必須為「港版國安法」做好准備。

德國之聲：您旗下的蘋果日報長期公開批評中國政府的許多作法。您會擔心國安法通過後，中國政府會藉此來逼迫你關閉蘋果日報嗎？

黎智英：很多人都說蘋果日報是國安法打擊的重要目標之一，但無論我們是否為國安法的打擊目標，蘋果日報都會與香港人一起奮鬥，因為在我眼中，所有香港人都是國安法打壓的目標。所以或許蘋果日報是政府打擊的首要目標，但這不代表蘋果日報不是香港社會的一部分。

我相信所有香港人都已准備好面對「港版國安法」，而我們都非常擔憂。有些人甚至開始計畫移民，離開這個他們住了一輩子的城市。但對我們來說，蘋果日報對香港社會有使命也有責任。我們必須留下來捍衛香港，所以無論結果如何，我們都不會離開。我也會繼續發行蘋果日報，直到我們不能發行為止。

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德國之聲：許多人將「港版國安法」視為中國政府針對「反送中」示威所做出的回應。你如何看待中國政府作出的回應？

黎智英：中國政府從來不去試著了解引爆「反送中」示威的原因，包含為何超過兩百萬名香港人要上街抗爭。他們只會透過打壓人民來解決問題。對中國政府來說，他們不需要任何理由來打壓人民，因為他們根本不在乎人民。他們唯一在乎的是如何全面控制公民社會，並確保沒有人會制造問題。他們預期所有人民都會服從並贊揚他們，但對多數香港人來說，他們完全無法接受這種要求。

德國之聲：您早年也是從中國移居香港，所以您也目睹了香港過去幾十年來的轉變。您認為「港版國安法」對香港帶來的終極影響是什麼？

黎智英：中國政府非常早便開始透過不同的方式侵蝕香港原有的生活模式，包含2003年試圖在香港通過23條例，以及去年港府所提出的逃犯條例修訂。中國政府從未停止打壓香港的自由以及法制。

我認為北京實行「港版國安法」等於是敲響香港的喪鐘，但很多人仍天真的認為香港能熬過「港版國安法」帶來的沖擊。在我看來，他們要不是有太多利益與香港的命運牽絆在一起，不然就是他們太愛香港了。

「港版國安法」的效力已超越基本法與香港現有的法制，這也等於是宣告香港將失去全球金融中心的地位，因為一旦沒了原有的法制，任何在香港經商的人，將會失去原來享有的基本保障。他們只能透過賄賂政府官員來得到保障。

國安法正式實行後，香港將變成另一個中國內地的城市，而一旦原有的法制消失後，香港與國際社會之間的互信也將蕩然無存。我無法理解在這樣的前提下，為何還會有人認為香港能熬過國安法帶來的沖擊。我深信不少香港人已開始准備移民，因為我不認為大家認知中的香港能存活下來。

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德國之聲：不少國家已針對「港版國安法」對中國政府發出警告，甚至有些國家已公布了相關反制措施。您怎麼看待目前國際社會針對國安法做出的回應？

黎智英：從來沒有一個與香港相關的議題能讓整個自由世界如此團結。我認為國安法讓國際社會明白中國政府並不尊重國際協議或國際法。這種作法對國際社會來說會帶來嚴重的後果。自從新冠疫情爆發以來，全球不少人因生活受到病毒的嚴重影響而感到不滿。他們終於看清中國獨裁的一面，以及這種治國方式如何打亂國際秩序。如果中國不改變他們的治國方法以及他們的法治觀念，全世界將永遠無法真的和平。

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德國之聲：您長年公開抵抗中國政府侵蝕香港生活方式的行為，您能給希望持續這股抵抗力量的香港年輕人什麼樣的建議？

黎智英：我認為自由與生命對每個人來說都十分珍貴，所以沒有人應該說服別人去放棄保護生命中的自由。對於已下定決心離開香港的年輕人，我希望他們能好好保重，並謝謝他們過去為香港做出的奉獻。我與其他人將會繼續留在香港奮鬥，並將奮鬥的能量建立在他們所打下的基礎上，繼續抵抗。

德國之聲：國安法通過後，很多香港人原先依賴的抗爭模式可能都將成為違法行為。你認為香港人還有哪些方法能持續抵抗中國政府的打壓？

黎智英：我不認為香港人會放棄抵抗，但我相信很多香港人正在等著國安法正式實行後，再審視國安法對生活所對來的沖擊。我們現在試著讓這股抵抗的力量能持續，而我想說的是，不管有多少人決定繼續抵抗，他們都需要以各種不同的策略來延續這個運動的能量。

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