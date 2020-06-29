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中共人大常委會明早或表決港區國安法 中聯辦明午開會

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共制定「港版國安法」，恐重燃港人恐懼與憤怒。美聯社資料照片
中共制定「港版國安法」，恐重燃港人恐懼與憤怒。美聯社資料照片

中共全國人大常委會繼續第二日在北京人民大會堂開會，審議包括「港區國安法」等多項草案。港媒報導，據了解，常委會上午完成審議「港區國安法」草案建議表決稿，預料明天表決。

據香港電台報導，中共人大常委會明天上午有機會表決有關草案，根據相關規定，需要獲過半數常委通過，由大陸國家主席習近平簽署主席令予以公布。另外，基本法委員會明天下午將開會，討論「港區國安法」列入基本法附件三的安排。

報導引述消息指，在「港區國安法」的二審稿當中，無提及法律有追溯力，相信是「既往不咎」；至於有關4類犯罪行為的定義和罰則，有提到涉及分裂和顛覆國家政權罪行，懲罰比早前人大常委譚耀宗透露、最高判監10年「高好多」，並且已參考國際標準。

有人大代表說，會議上有討論最高刑罰可判處終身監禁等問題，各人大常委和列席代表都有發表意見，但不能引述會議的內容。

另外，據了解，中聯辦明天下午邀請在港的全國人大代表、全國政協常委和政協委員，召開工作會議，預料講解「港區國安法」的文本內容。

港版國安法 全國人大

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