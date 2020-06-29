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中對印度宣示主權重新描紅界碑 傳早在西藏部署格鬥民兵

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電
西藏軍區15日舉行五支民兵分隊入隊授旗儀式。圖／中新社
西藏軍區15日舉行五支民兵分隊入隊授旗儀式。圖／中新社

中印邊境糾紛未解，中國西藏軍區一名中將在端午期間帶隊巡邏邊境，用紅漆重新描紅中印邊境的界碑，並在界碑旁展示紅旗宣示主權，印軍則不斷調兵前往衝突事發地加勒萬河谷地區。另外根據最新衛星圖片，中方近期在境內擴建哨站，印方則是興建圍牆。

中新網報導，近日西藏軍區特戰旅在高原雪山舉行重裝行軍演練，以提升士兵對惡劣環境的適應力。網易軍事報導，西藏軍區官兵巡邏描紅的界碑上，寫著「1962」字樣，顯示界碑是1962年中印邊境戰爭後所立。

中國與印度的邊境爭議升溫，雙方在喀喇崑崙山脈附近仍加強建設活動。美國衛星公司馬薩爾科技22日的衛星圖顯示，在流血衝突一周後，中國持續在加勒萬河谷大興土木。印方領地多了一堵牆，中方則擴張其哨站。印度媒體指，印軍正密切監視中國於西藏及新疆的軍事基地。

BBC報導，中印於邊境加勒萬河谷持續爆發衝突時，中國在西藏部署了五支專業 「民兵」隊伍，其中包括飛行、通信、攀登、快速反應和格鬥等多類特長人員。多數印度媒體和一些國際媒體也報導中國在西藏部署格鬥特長民兵的消息。

解放軍報報導，西藏軍區在6月15日舉行五支民兵分隊入隊授旗儀式，分別被稱 「雪鴿、雪鷹、雪狼、雪狐、雪獒」。

其中引人注目的是，雪獒高原抗擊隊是由恩波格鬥俱樂部成員組成，恩波格鬥俱樂部曾多次參加國際、國內格鬥搏擊比賽並取得佳績，據稱有20名綜合格鬥運動員加入雪獒高原抗擊隊，主要任務是協助邊防團、特戰旅等進行格鬥訓練。

土耳其英文頻道TRT報導說中方其實「早在最新邊界衝突之前」就已經將登山能手和格鬥能手派遣到前線，但是不清楚這些專長人士是否參與衝突。

此外，印度民間出現抵制中國貨浪潮後，讓在當地的中國企業都提高警覺和出招自保，小米在印度的門市更掛上「Made in India」（印度製造）標語來遮蓋招牌。

西藏 印度 軍區

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