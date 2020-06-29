一帶一路引戒心 北約司令：無法繼續忽視中國在歐洲擴張

中國近年來推動「一帶一路」引起西方國家關注，北約盟軍聯合作戰司令部司令、美國海軍歐洲-非洲戰區司令海軍上將佛格（James G. Foggo）26日參加英國國際戰略研究所網路研討會時表示，中國正在歐洲和非洲積極顛覆國際秩序，北約無法繼續忽視中國在歐洲的擴張行動。

美國之音報導，弗格指出，中國的「一帶一路」倡議計畫與經濟、外交、軍事和政治手段相結合，試圖改變以規則為基礎的國際秩序，而後者是二戰後世界和平的支柱。中國對非洲等國家提供財政援助，並利用這些援助去影響當地的政府。

他認為，「這種影響是個安全關切，可以用來控制關鍵海港和機場設施的使用，並通過國營和受國家控制的企業的科技獲取敏感的政府和軍事信息」。

弗格表示，中國在新冠病毒疫情期間嚴格控制國內信息，又試圖擴大在歐洲的影響力。他說，中國「限制有關新冠病毒疫情的信息，甚至還向歐洲捐獻（醫療）設備和人員，試圖展示自己是世界領導人」。

弗格說，「中國甚至聲稱自己是『近北極國家』」，讓北極開通新的海上通道的形勢日趨複雜。弗格強調，「北約無法再繼續忽視中國在歐洲的活動」，北約的集體實力「讓我們自信地認為，在這個大國競爭的時代，沒有任何競爭是我們客服不了的」。

弗格說，美國官員10年前還可能設想與中國和俄羅斯進行合作，可俄羅斯後來吞併克里米亞，中國開始在南中國海和東中國海建設島嶼，中俄兩國並開始強軍，對其他國家發動網絡攻擊，甚至插手別國的政治。