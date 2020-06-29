解放軍7月1日西沙軍演 東協：反對中國聲稱擁有南海主權

根據人民日報新聞端引述海南海事局官網消息，解放軍7月1日至5日將在西沙群島海域將進行軍事訓練。對於南海主權爭議繼續升溫，東協表示，南中國海的主權應該以1982年通過的「聯合國海洋公約」為根據，反對中國以歷史為由聲稱擁有南中國海幾乎所有海域的主權。

對於解放軍將在南海進行軍事訓練，中國網友留言：「厲兵秣馬，為戰而練，威力震懾！」、「練兵為打仗，打仗先練兵」。

日本共同社5月曾獨家報導，解放軍正在計畫8月在南海舉行大規模登陸演習，目標設定是台灣統治和控制的東沙群島。

美國之音報導，東協10國26日以視頻方式舉行年度高峰會，這次會議聚焦在新冠病毒疫情以及長期引發爭議的南海主權問題。

越南27日以東協名義發布聲明，重申1982年通過的「聯合國海洋公約」 是界定海洋權利、主權權利、管轄權，以及海洋區域合法權益的根據。聲明還說，「聯合國海洋公約」制定了法律框架，所有的海洋和海上活動都必須依此框架執行。

三位不具名的東協外交官對美聯社說，這份聲明強化了東協對南中國海的法治主張。

美聯社報導，澳洲著名的南海問題專家卡爾塞耶認為，這個聲明指責了中國主權聲索的基礎，也是東協說法的一個明顯轉變。

報導稱，中國近年來在南中國海填海造島，建造了大部分用於軍事目的基礎設施，包括可起降轟炸機的機場，把7個有爭議的島礁建設為導彈保護的島嶼基地，其中包括3個軍事等級的飛機跑道，並且繼續在島礁上開發。這些行動引發許多抗議，並且讓其他主權聲索國、美國，以及美國在亞洲與西方的盟國感到警惕。